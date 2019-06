Un festival de littérature sans auteurs fransaskois à Saskatoon

Le festival « Word on the Street » a pris place pour une neuvième année dimanche à Saskatoon. L'événement tient à reconnaître le travail d'auteurs de la région et d'ailleurs, mais pour la première fois en deux ans, il n'a pas accueilli d'écrivains fransaskois.

Alors que certains signaient des autographes au festival tenu sur la rue Broadway, aucun n’a publié dernièrement de livre dans la langue de Molière.

Même si l'auteure dramatique de Saskatoon, Madeleine Blais-Dalhem se dit bilingue, elle refuse de se rendre au festival cette année.

L’absence d’auteurs francophones en est la cause, souligne-t-elle.

Le Prix du livre français avait été décerné en 2017 à l'auteure fransaskoise Madeleine Blais-Dahlem pour son roman La voix de mon père publié aux Éditions de la nouvelle plume. Photo : Radio-Canada

La liste d'auteurs qui sont là ne m'intéresse pas. C'est un festival anglophone. Madeleine Blais-Dalhem, auteure dramatique fransaskoise

Pourtant, la directrice du festival, Mandy Pravda, assure que son organisation a contacté toutes les maisons d’édition de la région, qu’elles soient francophones ou anglophones.

La directrice du festival ''Word on the street '' à Saskatoon, Mandy Pravda, soutient que l'événement accueille une diversité d'auteurs canadiens et étrangers. Photo : Radio-Canada

Si vous êtes un auteur ayant publié un livre dans la dernière ou avant-dernière année, contactez-nous. Dès janvier, nous pouvons vous inclure dans la programmation. Mandy Pravda, directrice du Festival « Word on the Street »

En 2017, l’auteure fransaskoise Madeleine Blais-Dahlem avait fait la lecture de quelques passages de son roman La voix de mon père, qui avait remporté le Prix du livre français.

Elle était installée sur le coin d'un trottoir, sans micro.

Si elle avait un message à passer aux organisateurs du festival, ce serait celui-ci : J'aimerais qu'il sache que le Canada, et surtout la Saskatchewan, est de plus en plus multilingue. Que le public cherche les opportunités d'être informés dans d'autres langues.

Le président des Éditions de la nouvelle plume, Laurier Gareau, confirme avoir bel et bien reçu une invitation du festival pour obtenir un kiosque ou un encadré publicitaire dans le catalogue du festival.

Le faible achalandage au festival l'an dernier, conjugué à l'absence de nouvelles publications d'auteurs fransaskois en 2019, ont obligé les Éditions de la nouvelle plume à décliner l'invitation du festival « Word on the street » cette année.

Néanmoins, M. Gareau déplore que l’invitation ne comprenait pas, par exemple, la participation d’auteurs fransaskois au sein de la programmation.

Le président des Éditions de la nouvelle plume, Laurier Gareau, souligne que le manque de ressources humaines et financières expliquent entre autres l'absence d'auteurs fransaskois à l'édition 2019 du Festival « Word on the Street ». Photo : Radio-Canada

Au départ, dans leur programmation, la francophonie, ça ne compte pas. Ils vont, oui, aller chercher des auteurs autochtones, aller chercher des auteurs anglophones, mais ils ne penseront pas à aller « programmer » des auteurs francophones. Laurier Gareau, président des Éditions de la nouvelle plume

Rien n'est certain quant à la présence d'auteurs francophones l'an prochain au festival « Word on the Street ».

La directrice du festival n'a pas promis qu'une place sera réservée aux auteurs francophones en 2020.

Aux Éditions de la nouvelle plume, on explique que la présence d'un directeur général est nécessaire pour garantir la participation d'auteurs fransaskois à ce genre d'événement.