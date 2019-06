Une piscine ouvre ses bassins à de jeunes LGBT

La « soirée de natation en sécurité » lancée au centre récréatif Sandra Schmirler était l’initiative de l'organisme True Colours Youth Group.

« Pour la communauté LGBT, [notamment les adolescents], a conscience de soi peut être amplifiée par l'intimidation », explique Sherry Rapley, la coordinatrice de l’évènement.

Mme Rapley travaille avec de jeunes gais ou transgenres qui ne sont pas à l’aise de mettre un maillot de bain dans un lieu public par peur d’être critiqués.

La natation de samedi leur a donc permis de s’amuser dans une ambiance décontractée et de se faire de nouveaux amis. « Je me sens tellement plus à l’aise de savoir que je nage avec des gens qui sont familiers avec ce qu’il m’arrive », explique Connor Robertson, un jeune transgenre de la soirée.

D’après les participants, la Ville de Regina accepte beaucoup plus la communauté LGBT qu’auparavant, mais qu’il lui reste des efforts à faire.