Les commerçants inquiets par la hausse de la criminalité à Saint-Boniface

La police a organisé, au printemps, plusieurs réunions publiques pour rassurer les habitants du secteur alors que 2300 atteintes à la propriété ont été enregistrées, entre mars 2018 et mars 2019, à Saint-Boniface et Norwood, soit près du double de l'année précédente.

Des commerçants ont également été victimes de délits au cours des derniers mois.

Ainsi, le chef entrepreneur de La belle baguette, Alix Loiselle, raconte les mésaventures qu’a connu sa boulangerie, située à proximité de l’Université de Saint-Boniface, l’hiver dernier.

J'étais à l'intérieur de la boulangerie vers 2 h du matin, je me suis absenté pendant juste une demi-heure et, pendant ce temps-là, quelqu'un a lancé une roche à travers la fenêtre, est rentré et a volé de l'équipement.

Alix Loiselle, chef entrepreneur de La belle baguette