Le handball, ce sport méconnu et sous-financé

Ce sont en quelque sorte nos Jeux olympiques parce qu'avec les moyens qu'on a, cette compétition est rêvée. On a réussi à se qualifier déjà. C'est une étape énorme et notre objectif est le podium sans contredit , de dire l'aide-entraîneuse de l’équipe, Nadia Lefebvre à Radio-Canada, lors de leur entraînement au Salésien de Sherbrooke dimanche.

Sport Canada n’offre aucune aide financière, puisque le bassin de joueurs et de joueuses au pays est insuffisant.

Iniquité

Cette réalité oblige les sportives à redoubler d’ardeur pour parvenir à tout conjuguer. Elles trouvent anormal que certains sports reçoivent de l’argent, alors que d’autres non.

On ne peut pas se concentrer uniquement sur l'entraînement. On doit ramasser des sous, travailler, tout concilier , admet la joueuse sherbrookoise Audrey Marcoux.

« Peut-être que plus il y a de bruit, plus nous donnerons le goût aux écoles de réinvestir dans ce sport. Ce cercle vicieux, on peut y remédier », de renchérir l’aide-entraîneuse.

Devant ce qu’il qualifie d’injustice, le bénévole René Dubreuil a entrepris des démarches auprès de la ministre fédérale et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau de même que de la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest.

Les joueurs de hockey qui vont aux Jeux olympiques gagnent des millions par année. Ils reçoivent quand même un montant d'argent du Canada pour représenter le pays. C'est un non-sens. Ils n'auraient pas besoin de cinq sous ces gars-là. René Dubreuil, bénévole

Il multiplie également les activités de financement, en faisant entre autres des soupers bénéfices.

Les XVIIIes Jeux panaméricains de 2019 se tiendront à Lima, la capitale du Pérou, du 26 juillet au 11 août. Au total, ce sont quelque 6700 athlètes qui s’y rassembleront pour y représenter 41 pays.