Inondations : peu de quais installés dans les marinas de la région d'Ottawa et de Gatineau

À la marina de Rockland, la rivière a presque complètement regagné son lit, laissant un tas de débris sur la plage. Malgré cela, les quais n'y sont pas installés.

Bob Beaudry, un résident de Rockland, a dû se mettre à la recherche d'un autre endroit pour mettre son bateau tout neuf à l'eau.

On essaie de trouver un endroit pour le lancer, car la plupart des endroits sont soit fermés ou les quais ne sont pas installés , explique-t-il.

Il a choisi de tenter sa chance au parc de l'île Pétrie, où se trouve l'une des rares marinas ouvertes. Michel Neveu qui travaille à la marina d'Oziles indique qu'ils sont ouverts depuis vendredi et que plusieurs plaisanciers sont venus.

L'automne dernier, la marina a installé un bureau flottant, ce qui lui a permis d'ouvrir plus rapidement que les autres marinas cette année, au grand bonheur des visiteurs.

Ils ont travaillé fort malgré les inondations et les déluges qu'on a eus là. On voit là-bas tout une série de bateaux qui sont déjà installés et on a hâte de mettre le nôtre aussi.

Nicole Roussin, plaisancière