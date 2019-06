Lewis Hamilton s'est emparé du Grand Prix du Canada grâce à une pénalité accordée à un rival, la chanteuse Céline Dion a fait des adieux émouvants à Las Vegas, et la Canadienne Leylah Annie Fernandez s'est imposée en finale junior des Internationaux de France, à Paris. Voici un résumé de l'actualité qui a marqué la fin de semaine.

Lewis Hamilton décroche le Grand Prix du Canada

Sebastian Vettel (à gauche) applaudit le gagnant du Grand Prix du Canada, Lewis Hamilton. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Une pénalité infligée au pilote allemand Sebastian Vettel de Ferrari a fait basculer le Grand Prix du Canada, dimanche, au circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, et c’est le Britannique Lewis Hamilton de l’écurie Mercedes qui en a profité pour remporter sa cinquième victoire de la saison. Sebastian Vettel a dû se contenter du second rang.

Céline Dion quitte Las Vegas au sommet de sa forme

Céline Dion a remercié ses fans de l’avoir suivie dans son périple à Las Vegas. Photo : Courtoisie / Denise Truscello

La chanteuse québécoise Céline Dion a mis un terme samedi soir à sa résidence au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas amorcée en 2003. Des admirateurs venus de partout dans le monde ont assisté à cet événement grandiose et émouvant. La reine de Las Vegas y a donné un total de 1141 concerts. Des fans finies de la diva ont raconté leur deuil de Las Vegas, au Nevada.

La Canadienne Leylah Annie Fernandez s'illustre à Roland-Garros

Leylah Annie Fernandez a remporté la finale junior à Roland-Garros. Photo : Getty Images / Julian Finney

La Canadienne Leylah Annie Fernandez a poursuivi sa semaine de rêve et s'est imposée en finale junior des Internationaux de France samedi, à Paris. Elle est la première Canadienne à être couronnée au tournoi junior de Roland-Garros et la deuxième représentante de l'unifolié à décrocher un titre junior en grand chelem après Eugenie Bouchard, en 2012, à Wimbledon.



Rafael Nadal continue de régner presque sans partage à Roland-Garros. L’Espagnol a remporté dimanche son 12e titre en 15 ans sur la terre battue parisienne avec une victoire contre l’Autrichien Dominic Thiem. Chez les femmes, l’Australienne Ashleigh Barty a décroché son premier titre en grand chelem, samedi, aux Internationaux de France. Elle l’a emporté en deux manches sur la Tchèque Marketa Vondrousova au stade Philippe-Chatrier.

Un Québécois meurt après avoir été atteint par balle à Saint-Martin

Le drame est survenu dans le secteur de Maho Beach, situé dans la portion néerlandaise de l'île de Saint-Martin. Photo : Getty Images / Teacherdad48

Un Québécois en voyage à Saint-Martin, dans les Caraïbes, a succombé à ses blessures après avoir tenté de protéger sa fille pendant un vol à main armée. Sylvain Valade, 48 ans, originaire de Sainte-Agathe-des-Monts, est décédé vendredi soir dans un centre hospitalier de la Floride, où il avait été conduit après le drame en raison de la gravité de ses blessures.

Caracas ferme des consulats au Canada

Le président Nicolas Maduro a ordonné vendredi la réouverture de la frontière avec la Colombie dans l'État de Tachira. Photo : Reuters / Handout .

Le Venezuela va fermer ses consulats à Vancouver, Toronto et Montréal et concentrer ses activités diplomatiques à son ambassade d'Ottawa en réponse à la fermeture temporaire de l'ambassade du Canada à Caracas, a-t-on appris samedi. Le Canada a fermé temporairement son ambassade à Caracas, car il reproche au président Maduro de refuser l'accréditation de diplomates critiques envers son gouvernement.

Par ailleurs, plusieurs milliers de Vénézuéliens ont traversé samedi la frontière avec la Colombie en quête de provisions et de médicaments après que le président Maduro eut ordonné vendredi la réouverture de la frontière dans l'État de Tachira, là où la communauté internationale avait massé son aide humanitaire refusée par Caracas. De longues files d'attente étaient visibles tout au long de la journée pour traverser les ponts frontaliers reliant les deux pays.

Première visite officielle de Louise Mushikiwabo au Québec

Ce sera la première visite officielle de Louise Mushikiwabo au Québec et au Canada depuis depuis son entrée en fonction à la tête de l'OIF en janvier. Photo : Getty Images / Ludovic Marin

La secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, est au Canada jusqu'au 12 juin pour sa première visite officielle au Québec et au pays depuis son entrée en fonction, en janvier. Dimanche soir, elle participera à un dîner de travail offert par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, à Montréal.

Bonne semaine!