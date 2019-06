L'heure est à la réflexion pour Zachary Bolduc, repêché par l'Océanic

Un texte de Sébastien St-Onge

C’est une super belle organisation. Hier, on a passé une super belle journée en famille! , dit le principal intéressé qui a encore des frissons lorsqu’il parle des dernières heures.

Le centre de 16 ans n’est toutefois pas monté sur la scène pour enfiler le chandail de l’organisation. La raison est simple : il ne sait pas s’il évoluera un jour dans la LHJMQ.

À vrai dire, Zachary Bolduc est toujours en réflexion à savoir s’il se joint au circuit junior majeur québécois ou à celui ouvrant les portes des universités américaines.

Bolduc a aussi été repêché en deuxième ronde (21e au total) par les Musqueteers de New City dans la United States Hockey League, en mai dernier.

Ça va être de voir ce que le côté américain va m’avoir offert et voir qu’est-ce qu’il pourrait m’offrir dans les prochaines années et voir la même chose pour le côté de la LHJMQ. Voir si j’aurais un meilleur avenir, soit aux États-Unis ou dans la LHJMQ , explique-t-il, assis entre ses deux parents dans la cour de la maison familiale.

La table des représentants de l'Océanic au repêchage. Photo : Radio-Canada / René Levesque

À 16 ans, il se donne la prochaine année pour réfléchir, année au cours de laquelle il ira se perfectionner à l’académie Mount Saint Charles, dans le Rhode Island.

Même si la décision finale lui revient, c’est en famille que se fera le processus de réflexion axé sur l’éducation.

On trouve qu’il y a beaucoup de matchs dans la Ligue de hockey junior majeur, il y a des matchs la semaine, il y a beaucoup de voyagement aussi. Les distances sont parfois grandes entre les villes , soutient son père Richard, enseignant au Cégep de Trois-Rivières.

On dit que la Ligue junior majeur du Québec c’est un bon plan, mais il n’y a pas seulement ça. Donc le fait que Zachary aille faire une année aux États-Unis, ça va lui permettre d’explorer autre chose. Richard Bolduc, père de Zachary

Le joueur des Estacades de Trois-Rivières au niveau midget AAA était classé 6e meilleur espoir par la centrale de recrutement pour le repêchage de samedi.

Pleinement au fait de ses intentions, l’Océanic a tout de même pris la chance de repêcher Zachary Bolduc, ce qui représente une bonne marque de confiance.

Je suis super reconnaissant pour ça. C’est super plaisant qu’ils aient eu confiance en moi et la décision, comme on le dit depuis le début, ça va être après la saison prochaine et après ça on va voir ce qui va arriver , ajoute le jeune homme, flanqué de la casquette et du chandail de l’Océanic.

L’équipe du Bas-Saint-Laurent croit en ses chances de convaincre Zachary Bolduc de rejoindre ses rangs.