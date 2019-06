Des permis de pêche récréative en eau salée réclamés à Port-Cartier

À l'instar de l’été dernier, ils étaient encore plus d'une centaine à descendre dans la rue pour revendiquer ce droit de pêche.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, la députée de la circonscription provinciale de Duplessis, Lorraine Richard, et la députée fédérale de Manicouagan, Marilène Gill, sont venus appuyer les manifestants.

Des manifestants exhibent leurs pancartes. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ils sont nombreux à soutenir un assouplissement de la réglementation sur la pêche.

Les marcheurs veulent pouvoir obtenir un permis de pêche récréative à la journée, comme Pêches et Océans Canada en délivre en Colombie-Britannique.

Selon l’organisateur de la manifestation, Jean-D’Ars Morin, une lettre a été adressée au ministre des Pêches, Dominique Leblanc, l'an dernier.

Le principal organisateur de la manifestation, Jean-D'ars Morin, en conversation avec un manifestant. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le personnel du bureau de la députée bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill, a tenté de savoir si le dossier avait avancé, sans succès.

La députée fédérale Marilène Gill a pris part à la manifestation. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Pêches et Océans, c'est une grosse machine, fait valoir Marilène Gill. Je suis députée, je n'ai pas de réponse, il y a d'autres députés qui n’arrivent pas à avoir de réponse. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est classique. Puis je vais vous dire que même les fonctionnaires d'Ottawa de Pêches et Océans me disent qu'ils n’ont pas de réponse…

Tout comme lors de la manifestation de l’an dernier à Port-Cartier et celles qui avaient eu lieu auparavant à Havre-Saint-Pierre, les amateurs de pêche se sentent traités injustement par le gouvernement fédéral.

Un droit à l'image de notre région, indique la pancarte d'un manifestant. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

C'est tous les gens de la Côte-Nord qui sont concernés, souligne pour sa part Alain Thibault, le homard est à leurs portes, puis ils ne peuvent pas y toucher. Il faut que ces ressources soient accessibles au monde, pour pratiquer les activités qu'on pratiquait avant que ce soit illégitime d'y aller.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, est allé appuyer les manifestants. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Selon le maire de Port-Cartier, toute la région doit envoyer un message clair au gouvernement sortant, à l'occasion des cérémonies entourant les Jeux Inter-Bandes, en juillet.

D’après le reportage de Louis Garneau