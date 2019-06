Une randonneuse s'arrête à Yorkton lors de sa traversée à pied du Canada

Melanie Vogel espère terminer son périple à Victoria l’année prochaine.

« On est très déconnecté de la nature, dit-elle en parlant de son aventure qui dure depuis deux ans. Alors lorsque j’ai entendu parler de ce sentier, je me suis dit que ce serait l’occasion idéale à me rebrancher avec la nature ».

La marche permet aux gens de ralentir et leur ouvre la porte vers d’autres expériences, dit-elle. Même si elle bouge tout le temps, elle réussit à se faire des amitiés pendant son parcours.

Elle a même adopté un chien nommé Malo.

Les gens lui demandent souvent si elle n’a pas peur des animaux sauvages, mais elle souligne surtout le danger des humains. « Je rencontre des hommes merveilleux, tous sont aidant, mais il en suffit d’un seul pour que ma vie soit à jamais changée. Alors oui, dit-elle, je fais très attention à ces choses ».

À Yorkton, Melanie Vogel en a profité pour regarder son premier pow-wow. « Toutes ces couleurs, ces costumes, cette fierté [...] J’ai beaucoup de respect pour les traditions et cultures des Premières Nations. »

Le Grand Sentier comprend des pistes multi-usages dans les 13 provinces et territoires. Il a été inauguré lors du 150e anniversaire de la Confédération.