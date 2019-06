Une collision entre deux véhicules fait un blessé grave à Ottawa

Les ambulanciers paramédicaux ont indiqué que l'homme - qui, dans l'impact avec une Honda, aurait été éjecté par le toit ouvrable de sa Jeep - a été transporté au campus Civic de l'hôpital d'Ottawa.

La victime est dans un état grave, mais ses jours ne sont pas en danger.

L'accident a eu lieu à proximité de l'avenue Gladstone et de la rue Lebreton.

Les policiers ont fermé l'avenue Gladstone entre les rues Bell nord et Booth et la rue Lebreton entre les rues Louisa et Willow. Les automobilistes sont invités à éviter ce secteur.

