Marcher pour lutter contre la sclérose latérale amyotrophique

Rassemblés au Parc de l'Île St-Quentin, c'était l'occasion d'amasser des fonds pour lutter contre cette maladie. L'objectif des 12 000 $ a été dépassé pour atteindre 13 600 $. Cette somme permettra de faire avancer la recherche et d'améliorer le soutien apporté aux familles québécoises touchées par la maladie.

Les opérations comme celle-ci sont essentielles selon Yves Lafleur, intervenant psychosocial à la société SLA du Québec.

On n'a pas beaucoup de sous donc les marches nous permettent de ramasser des fonds. 40% iront à la recherche et les autres 60% servent aux programmes et services, les besoins que les gens peuvent avoir individuellement.

Les gouvernements payent zéro en recherche. La société de la SLA, aide aussi à la maison donc la seule façon qu'ils ont pour ramasser des dons c'est comme ça. C'est important. Daniel Rompré, participant atteint de SLA.

La sclérose latérale amyotrophique est une maladie neuromusculaire qui s’attaque aux neurones et à la moelle épinière. Photo : Radio-Canada

La comédienne Isabelle Giroux est la présidente d'honneur. Un rôle qui lui tient à cœur depuis qu'elle a joué une patiente atteinte de SLA.

C'est important pour moi parce que je crois que cette maladie-là n'a pas encore la reconnaissance qu'elle devrait avoir au niveau du gouvernement, au niveau des subventions pour la recherche, pour le soutien avec les familles.

À cause de mon rôle dans Ruptures, de Eve Charlebois, c'est sur que ça me touche parce que j'ai pu un peu vivre, sans le vivre physiquement, mais un peu vivre ce que les gens qui en sont atteints vivent.

Au Canada, on estime que 2500 à 3000 personnes seraient touchées par la SLA.