Pédaler de Whistler à Yellowknife pour un parc de vélo de montagne

Un groupe de cyclistes a fait la route de Whistler en Colombie-Britannique à Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest, bravant le mauvais temps et des conditions routières difficiles, afin d'amasser des fonds pour un projet de parc de vélo de montagne à Yellowknife.

L’équipe est arrivée à Yellowknife mardi, un peu avant minuit, après 2000 kilomètres de vélo répartis sur 11 jours.

« Le fait que nous puissions aider à lancer ce genre d’initiative communautaire ici est vraiment, vraiment précieux », a déclaré Quinn Lanzon, organisateur de l'aventure, au sujet du parc de vélo de montagne prévu à Yellownkife.

Le cycliste, qui est né à Yellowknife et vit à Whistler, prévoyait initialement faire le voyage pour le plaisir. Toutefois, à mesure que des cyclistes se sont joints à lui, des questions ont été soulevées à savoir s’ils recueillaient des fonds pour une cause.

Ces questions ont incité les participants à recueillir de l’argent pour le parc de vélo de montagne.

Vendredi matin, la campagne en ligne des cyclistes avait permis d’amasser 6675 $.

Épreuve d'endurance

En cours de route, les cyclistes ont dû composer avec le temps froid et pluvieux, 15 pneus à plat et un changement de route inattendu en raison des feux de forêt qui faisaient rage près de la frontière entre l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest.

L'épreuve a été difficile, reconnaît M. Lanzon. Il y a eu « quelques roues brisées, des vélos endommagés et des corps abattus, c’est certain. »

Sur les huit cyclistes qui ont commencé le voyage, six l’ont terminé.

Pour Quinn Lanzon, le voyage a également été l’occasion de retourner dans sa ville natale.

« Je n’avais jamais vraiment été ici en tant qu’adulte et cela semblait être une très bonne raison de revenir et de visiter le Nord », dit-il.

Selon Geoff Foster, président du club de vélo de montagne de Yellowknife, la construction du Mike Haener Memorial Bike Park, devrait coûter 500 000 $.

Environ 141 000 $ ont été amassés jusqu’à présent. Le public continue d'offrir des dons, dit-il.

Le projet devrait s'échelonner sur plusieurs années. Les instigateurs espèrent amorcer la construction de la voie asphaltée du parc cette année.

D'après les informations de CBC