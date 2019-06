Des membres de la communauté algonquine s'inquiètent pour l'avenir de leur langue

À Pikogan, la fête est célébrée avec de la danse, de la musique et des costumes traditionnels.

C'est l’occasion pour certains de parler de la situation de la langue algonquine en cette « Année internationale des langues autochtones », proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies.

L'algonquin n'est pas toujours utilisé dans les échanges quotidiens, à Pikogan. Pour les plus optimistes, cette langue n'est pas menacée de disparition.

Le coordonnateur du pow-wow, Malik Kistabish croit que des efforts doivent être faits afin de la préserver.

Je ne crois pas qu'elle va disparaître avec la prochaine génération, dit-il. Mais je ne jouerai pas à l'autruche et je ne dirais pas qu'elle ne disparaîtra jamais. Si ça continue et si on ne la pratique pas, comme nous le devrions, elle va disparaître, mais je ne peux pas mettre une date là-dessus.

Une jeune femme de 18 ans, originaire de Pikogan Johnlynn Mowatt Photo : Radio-Canada / Piel Coté

Pour les plus pessimistes, la langue algonquine est menacée de disparaître dans les quelques années à venir.

Moi j'trouve ça inquiétant. Johnlynn Mowatt

La jeune Johnlynn Mowatt, 18 ans, trouve la situation alarmante.

Elle affirme qu'elle n'a pas beaucoup l'occasion de pratiquer sa langue maternelle.

C'est sûr que la langue se perd. Nous, les jeunes de Pikogan, on va à l'école en ville, mais après notre deuxième année du secondaire, nous n'avons plus de cours de langue algonquine , déplore-t-elle.

Pour le président du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Oscar Kistabish, la solution est simple.

Les anglophones possèdent leur réseau scolaire, tout comme les francophones. Les Premières nations devraient donc avoir leur système scolaire, dans leur propre langue.

Il faut qu'il y ait une volonté politique et une volonté des parents, qu'ils acceptent ce projet , souligne-t-il.

Selon lui, les deux paliers de gouvernement ont le devoir d’aider à préserver la langue algonquine.