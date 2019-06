Aucun répit pour les parents d’enfants à besoins spéciaux au Nouveau-Brunswick

Cheryl Ménard est la grand-mère et tutrice légale de Nathan, un garçon de 10 ans dont les besoins sont complexes.

Il est atteint, entre autres, du syndrome d’alcoolisation foetale, du syndrome de Gilles de La Tourette et d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Ces troubles représentent un énorme défi pour sa grand-mère, qui ne peut jamais le laisser sans surveillance.

Dernièrement, les crises de Nathan ont poussé sa grand-mère à appeler la police et à se rendre à l’urgence. Malgré ses nombreux appels à l’aide, le ministère du Développement social n’a simplement pas les ressources pour lui venir en aide.

Le Développement social voulait que je ramène mon enfant à la maison et que j’attende pour un travailleur social le lundi suivant. C’était un samedi, on était en pleine crise, mais il n’y avait pas de place pour mon enfant.

Elle admet avoir songé à quelques reprises à quitter la province dans l’espoir d’obtenir de meilleurs services.

Cheryl Ménard ne peut pas travailler. Nathan ne fréquente l’école qu’en matinée, elle doit donc être disponible toute la journée pour le surveiller.

Personne ne peut le garder , explique-t-elle, je pars 30 minutes et je dois revenir parce qu’il est arrivé quelque chose, c’est incontrôlable.

Elle reçoit parfois l’aide d’un travailleur social, mais elle juge que tous n’ont pas la formation adéquate pour comprendre et aimer l’enfant malgré les troubles de comportement et les crises.

Le manque de ressources l’épuise et la pousse à s’isoler. Elle craint également pour l’avenir de son enfant.

Heureusement, elle peut compter sur la compréhension d’autres parents, comme son amie Cheryl Desroches, qui a vécu des difficultés similaires avec son fils autiste.

J’ai vécu ça 22 ans passés. Ce qu'elle vit présentement, ça m'épuise parce que je croirais qu'après 22 ans, ça devrait être mieux, mais on est encore en arrière.

Chery Ménard croit qu’au-delà des services pour les enfants, il faudrait un lieu de répit pour les parents à bout de souffle.

On est toujours en mode survie , explique la grand-mère qui rêve simplement d’avoir un moment pour elle.

On a besoin d’avoir du temps pour nous, pour se ressourcer et reprendre des forces. C’est difficile sur la santé mentale et physique.

Cheryl Ménard, grand-mère d’un enfant à besoins complexes