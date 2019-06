Électrification du Manitoba: une révolution de la vie dans la province

L’électrification a probablement eu une plus grande influence sur la vie des Manitobains que toute autre chose , indique le chercheur en chef de la Société historique du Manitoba, Gordon Goldsborough.

Ce changement a fondamentalement transformé à peu près tous les aspects de la vie , ajoute-t-il.

Des employés d'Hydro Manitoba érigent un lampadaire. Photo : Archives Hydro Manitoba

Arrivée des premiers lampadaires

En octobre 1882, quatre lampadaires étaient installés à Winnipeg par l’entreprise P.V. Caroll . Ils se trouvaient le long de la rue Main, de Broadway jusqu’au passage à niveau de Canadien Pacifique traversant la rivière Assiniboine.

Puis l’entreprise North West Electric Light and Power Company obtient le contrat d’électrification de Winnipeg et le complète en juin 1883.

Au fil des ans, d’autres entreprises ont joué un rôle dans l’électrification de la ville, mais l'entreprise Brandon Electric Light Company sera la première à utiliser une nouvelle source d’énergie: l’hydroélectricité.

La centrale de la rivière Minnedosa a été la première centrale hydroélectrique au Manitoba. Photo : Archives Hydro Manitoba

En 1900 un barrage est construit sur la rivière Minnedosa dans l’ouest du Manitoba permettant la création de la première centrale hydroélectrique de la province.

La première ligne de transmission reliera la centrale à la ville de Brandon. Puis en 1906 suivra la construction, par la compagnie WERCo, du barrage de Pinawa.

Le barrage de Pinawa a été construit par la Winnipeg Electric Street Railway Company en 1906 et a fonctionné jusqu'en 1951. Photo : Archives Hydro Manitoba

Le site du barrage de Pinawa aujourd'hui. Photo : Archives Hydro Manitoba

Cette même année le système public d’hydroélectricité de la ville de Winnipeg était fondé. Une mesure qui avait pour but de contrer le monopole croissant de WERCo et de faire baisser les prix de l’électricité.

Tout à coup, non seulement nous avions des lampadaires, mais l’électricité se rendait dans les maisons et les entreprises , explique un porte-parole d’Hydro Manitoba, Bruce Owen.

Il ajoute que cette nouvelle réalité a permis à la ville de prendre son envol. Les industries ont pu croître rapidement. En quelques années, une deuxième centrale a dû être construite à Slave Falls.

Sortir l’électricité des villes

Alors que les deux principales villes de la province profitaient des avantages de l’électricité, le Manitoba rural lui était toujours dans le noir.

En 1919, le gouvernement adoptait une loi dans le but de fournir de l’électricité aux régions rurales. Des lignes de transports ont été construites. La première, qui a commencé à opérer en 1919, reliait Winnipeg à Portage la Prairie.

Des employés d'Hydro Manitoba construisent une ligne de transmission électrique. Photo : Archives Hydro Manitoba

Progressivement, la province s’est ainsi électrifiée. Selon la Société historique du Manitoba, en 1928 33 villes étaient raccordées au réseau. En 1930, ce nombre était de 44, puis de 140 en 1939.

Au tour des fermiers

Alors que de plus en plus de Manitobains profitaient des avantages de l’électricité, les fermiers, eux, n’y avaient que rarement accès puisque les fermes ne se trouvaient pas directement dans les villes.

Ce n’est qu’après la fin de la Seconde Guerre mondiale que le processus d’électrification des fermes commença. Ç’a été une révolution dans le monde agricole , s’exclame Gordon Goldsborough.

En 1954, une fois le programme d’électrification des fermes complété, le Manitoba pouvait se vanter d’être la province la plus connectée avec 75 % des fermes et 100 000 clients connectés.

Un poteau électrique en train d'être installé près de l'Hotel Belmont, à Belmont, en 1936. Photo : Archives Hydro Manitoba

Effets sur les Premières Nations

L’électrification du Manitoba n’a pas eu que des effets positifs.

De nombreuses Premières Nations ont été déplacées par des barrages hydroélectriques qui ont inondé leurs terres ancestrales et ainsi détruit leur mode de vie traditionnel.

On a aussi entendu plusieurs histoires d’abus. L’électrification du Manitoba n’a pas été seulement positive , admet Gordon Goldsborough.

L’électrification de la province s’est quand même poursuivie et en 1961 naissait Hydro Manitoba.

Aujourd’hui Hydro Manitoba opère 15 centrales et dessert 580 262 clients en électricité en plus d’avoir 281 990 clients pour du gaz naturel.

Nouvelle ère

Aujourd’hui, de nouvelles sources d’énergie gagnent en popularité. Il y a un vent de changement , constate Bruce Owen.

Bien que les gens se tournent parfois vers l’énergie solaire ou éolienne, la demande pour l’électricité est loin de diminuer selon lui.

Il mentionne entre autres l’apparition des véhicules électriques. Il n’y en a que quelques centaines présentement au Manitoba, mais avec l'amélioration de la fiabilité de ces véhicules et le fait qu’ils sont de plus en plus abordables, ils seront de plus en plus populaires , croit-il.

Sommes-nous prêts à satisfaire la demande en électricité qui sera créee? Nous savons que ça viendra, alors il faut s’y préparer , ajoute-t-il.

Avec des informations de Darren Bernhardt