Des jumeaux du Nunavut ont des enfants le même jour

Christina et Chris Meeko ont grandi à Sanikiluaq, au Nunavut, et obtenu leur diplôme d’études secondaires en même temps. Christina vit toujours à Sanikiluaq, mais Chris vit à Rankin Inlet depuis huit ans.

La sœur et le frère, maintenant âgés de 29 ans, ont cependant tous deux eu des bébés le 30 mai dernier. Christina a elle-même donné naissance à des jumelles.

« C’était tellement incroyable, nous ne nous attendions jamais à quoi que ce soit de ce genre », dit Sarah Meeko, la mère de Chris et Christina.

Chris Meeko avec sa fille Leah Naulalik Photo : Fournie par Sarah Meeko

La fille de Chris, Leah Naulalik, est née à 11 h avec l’aide d’une sage-femme à Rankin Inlet et les jumelles de Christina, Makaila et Brianna, sont nées à 12 h et à 12 h 15 dans un hôpital de Winnipeg.

La conjointe de Chris, Kelly Naulalik, devait accoucher le 26 mai, et Christina, le 9 juin, mais cette dernière a donné naissance plus tôt que prévu.

« Nous ne pouvions pas dormir le jour où les bébés allaient naître. La belle-mère de Chris m’a envoyé un message peu après quatre heures du matin pour me dire que Kelly allait [accoucher] », relate Sarah Meeko.

Christina et son conjoint Gordon Qavvik ont tous deux des jumeaux dans leur famille. Le grand-oncle de Christina a même eu des triplés.

Christina Meeko et ses jumelles Photo : Fournie par Sarah Meeko

Chris a maintenant six enfants et Christina sept avec les jumelles.

« Ma fille aînée était très excitée. À l’école, elle disait toujours qu’elle s'attendait à deux bébés et dans tous ses dessins, elle dessinait deux petits bébés avec le reste de ses frères et sœurs et nous tous ensemble », dit Christina.

Selon Sarah Meeko, une semaine plus tard, après l'excitation, la famille commence enfin à s’installer.

Les deux familles espèrent se réunir lors du mariage de Chris et Kelly plus tard cette année.

D'après les informations de Sara Frizzel