Le capelan : le petit inconnu du grand fleuve de retour sur les plages

C’est la période de frai du capelan qui semble ce printemps particulièrement actif, contrairement à certaines années où il se fait plus discret. Des chercheurs cherchent à comprendre pourquoi.

Cette année, plusieurs observations du capelan « qui roule », ont été effectuées le long des berges en Haute-Gaspésie, en Estran et dans la baie des Chaleurs.

Même chose sur la Côte-Nord à Pointe-aux-Anglais, à Rivière Brochu, près de Sept-Îles et à Havre-Saint-Pierre. Des capelans ont été repérés sur les plages de Sainte-Luce, de Baie-des-Sables et de Grosses-Roches.

Le capelan s’est aussi fait voir à Matane et à Saint-Fabien.

C’est une année faste pour le capelan et le petit poisson que les gens de la côte ramassent au seau ou à l’épuisette semble abondant.

« Semble », puisqu’on ne sait pas vraiment si la population se porte bien.

Le capelan sur la page de Gallix dans le secteur de la rivière Brochu Photo : Radio-Canada / Ann-Édith Daoust

Les scientifiques en connaissent peu sur le capelan, indique Andrew Smith, biologiste responsable de l’évaluation des stocks de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent à l’Institut Maurice-Lamontagne.

On sait, dit-il, que le stock de capelan sur la côte est de Terre-Neuve a énormément chuté en même temps que les stocks de morue. On a moins de données dans l’estuaire et le golfe. Est-ce que c’est la même histoire? On ne le sait pas encore.

De plus, le petit poisson est peu pêché hormis sur la côte ouest de Terre-Neuve où s’effectuent 95 % des prises, ajoute le chercheur.

Les prélèvements de la pêche sont importants puisque les chercheurs les utilisent pour recueillir des données comme la proportion de mâles ou de femelles, les classes d’âge, etc.

Des programmes en cours au ministère des Pêches et des Océans devraient servir à évaluer la population et permettre de répertorier les différentes espèces qui fréquentent le golfe.

Le capelan a aussi « roulé » à Sainte-Flavie, près de l'Institut Maurice-Lamontagne où travaille Andrew Smith (sur la photo), responsable de l'évaluation de l'espèce. Photo : Andrew Smith - IML/MPO

Le capelan est un poisson-clé dans l’écosystème du fleuve. C’est une proie pour la morue, le phoque, les oiseaux et les baleines. Il aide au transfert d’énergie des phytoplanctons, des zooplanctons vers les plus grands organismes , souligne Andrew Smith.

Le capelan qui frétille

Un des programmes mis en place pour établir les indices d’abondance est la surveillance du frai du capelan.

Depuis 2002, les citoyens sont en effet invités à signaler leurs observations du frai sur une plateforme web (Nouvelle fenêtre) .

Les amateurs de capelan le font sécher et saler, d’autres le préfèrent fumé, et peuvent ainsi jumeler plaisir et science.

Autrefois, printemps rimait avec capelan pour bien des gens du Bas-du-Fleuve, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Au fil des ans, les petits poissons qui frétillent dans la vague se sont faits plus rares, notamment en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent.

Comme les endroits du frai varient beaucoup d’une année à l’autre, les observations des citoyens sont importantes pour les scientifiques qui cherchent à comprendre les raisons de ces fluctuations.

Les scientifiques travaillent actuellement à bâtir des modèles qui permettraient de prédire l’importance des frais à certains moments de l’année en fonction des facteurs liés à l’environnement.

Des capelans échoués sur la plage de l'Institut Maurice-Lamontagne Photo : Andrew Smith - IML/MPO

Les observations rapportées sur le site Internet ont toutefois fortement diminué au cours des dernières années. On en dénombrait 184 en 2011 et seulement 24 en 2014. Et il n’y en a presque pas eu en 2017, relève Andrew Smith.

La situation s’est légèrement améliorée en 2018 et déjà, 2019 apparaît comme une bonne année.

Le fait qu’il s’agit de déclarations citoyennes et volontaires peut expliquer la variabilité des données recueillies, mais pas seulement.

D’autres facteurs peuvent aussi jouer. Si on ne le voit pas rouler sur les plages, cela ne veut pas dire qu’il n’est pas en train de frayer. Il y a beaucoup de frai de capelan qui se passe sous l’eau. On soupçonne que ça dépend de l’environnement, des conditions météorologiques. D’une année à l’autre, d’une région à l’autre, ça dépend de plusieurs facteurs, notamment la température, la salinité, la direction et la force des vents , précise Andrew Smith.

C’est aussi un poisson d’eau froide. Si c’est trop chaud sur les plages, il va frayer dans l’eau , relève le biologiste.

Le printemps 2019, plutôt froid, pourrait donc plaire au capelan et expliquer en partie sa présence plus remarquée sur les plages des trois régions de l’Est-du-Québec.

Une bonne idée de le pêcher pendant que le poisson fraie? L’impact n’est pas très grand.

Normalement, le frai, les œufs et la laitance des mâles vont s’agglomérer et adhérer au substrat, donc le sable. Je ne pense pas que les gens vont manger la prochaine génération en mangeant du sable , plaisante Andrew Smth.

La prochaine évaluation des stocks aura lieu l’hiver prochain.