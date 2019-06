La police de Peel recherche une fillette et son père disparus depuis un an

Le père, John Varga Cueves âgé de 39 ans, et la fillette, de six ans, ne sont jamais rentrés de leur voyage en France et en Allemagne.

Selon les policiers, la mère avait permis à son ex-mari d'emmener leur fille en voyage en Europe, mais ils étaient censés revenir en août 2018.

Les enquêteurs disent avoir travaillé avec des agences internationales pour essayer de localiser la petite fille et son père, mais sans succès.

Le porte-parole de la police, Akhil Mooken a déclaré que les policiers sollicitaient l'aide du public près d'un an plus tard, toutes les pistes ayant été épuisées à l'étranger.

Selon lui, l'ordonnance du tribunal en place stipule que la fillette doit résider avec sa mère. L'affaire est donc considérée comme étant un enlèvement puisque le père n'est pas revenu avec elle.

La petite fille mesure 1,2 m (4 pieds) et pèse environ 36 kg (80 livres), a une corpulence mince, des cheveux bruns bouclés et des yeux bruns.

Un mandat pancanadien a été lancé contre M. Cueves. Il mesure environ 1,70 m (cinq pieds et huit pouces) et pèse plus de 72 kg (160 livres). Il a le teint pâle, les cheveux noirs et courts, des yeux bruns et peut-être une barbiche.