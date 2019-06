La Fête de la pêche rassemble les générations à Port-Cartier

Durant la fin de semaine de la Fête de la pêche au début juin, il est possible de pêcher sans permis partout sur le territoire québécois, à part quelques exceptions.

L'omble de fontaine est littéralement venue à la rencontre d’Éric Normand et de son ami Joël Collin. Installés au camping depuis quatre jours, ils ont pris 60 truites en regardant les conditions de pêche s'améliorer au fil des jours.

Deux pêcheurs de Port-Cartier montrent une partie de leurs prises au retour sur la berge. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

L'eau était beaucoup plus haute que ça quand on est arrivés, on ne voyait pas le débarcadère, indique Éric Normand. On en a pris de 4 livres, 3 livres, 2 livres et demie, 2 livres.

Éric Normand, un pêcheur qui habite à Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Une quinzaine de jeunes âgés de 9 à 17 ans ont suivi une initiation avec un formateur de l'Association de protection de la rivière aux Rochers.

Une quinzaine de jeunes garçons et filles participent à la formation. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Aujourd'hui ce qu'on aimerait, c'est leur donner le goût de pêcher, explique Martin Bourque, formateur de l'Association de protection de la rivière aux Rochers. La plupart souvent ont de la famille qui les a amenés dans ce domaine-là. Puis en même temps, c'est une petite formation pour leur montrer les bases, aussi leur montrer la réglementation, les espèces qu'on pêche dans la région et puis leur donner la piqûre.

Martin Bourque, formateur de l'Association de protection de la rivière aux Rochers. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

C'est important de former la relève avec les années, pour s'assurer qu'on puisse aller sur le bord des rivières avec nos enfants, nos petits-enfants, qu’eux puissent partager de bons moments avec leurs enfants aussi par la suite , souligne Martin Bourque.

Un livret explicatif remis aux jeunes qui suivent la formation sur la pêche. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La Société des établissements de plein air, la SÉPAQ, mise sur la Fête de la pêche pour maintenir l'achalandage sur les plans d’eau.

