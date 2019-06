Des dizaines de vélos changent de main au Vélo bazar de Rouyn-Noranda

Cette année, plus d'une centaine de vélos usagés ont changé de main une heure après l'ouverture.

Sur place, un service de mise au point et de burinage des vélos a également été déployé.

Pour le président de Vélo cité, Michel Lessard, c'est une preuve que le vélo gagne en popularité à Rouyn-Noranda.

Moi, j'ai toujours dit que Rouyn était d'abord et avant tout une ville de chars. L'année passée, quand [la Ville] a fait les premiers marquages des rues, il y a eu beaucoup d'automobilistes qui étaient insatisfaits et frustrés comme si on leur enlevait la rue, dit-il. Mais, curieusement, et je trouve ça remarquable, c'est que de plus en plus d'automobilistes ont saisi l'importance de cohabiter avec les vélos, donc ici [cette mentalité de partage de la rue] est en train de s'installer et de façon je trouve qui est très intéressante.

Michel Lessard espère voir se développer de nouvelles pistes cyclables en ville.