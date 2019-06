Consultation sur les futurs aménagements du parc Bérard de Val-d'Or

Dans le passé, des citoyens ont exprimé leur malaise face à cet espace public.

L'animatrice culturelle de Val-d'Or, Geneviève Béland, reconnaît qu'il y a déjà eu des tensions autour de ce lieu, situé tout près de l'hôtel de ville.

Le parc Berard était tout indiqué pour implanter notre démarche parce qu’on sait qu’il y avait de la tension sociale autour de ce parc-là et on voulait agir de façon positive sur la situation. L'animatrice culturelle de Val-d'Or, Geneviève Béland

Depuis longtemps, des gens nous disaient avoir peur de venir dans le parc, des gens qui vivaient des malaises, justifiés ou non, dit-elle. Des gens ont vécu des expériences et parfois, la peur n'est pas toujours ancrée dans la réalité et même si elle n'est pas fondée, elle est quand même présente. Donc on voulait agir sur cette situation-là.

Le projet vise également à créer une œuvre artistique au parc cet été.

En plus, il y a aussi l'idée de faire une esquisse de ce que va devenir le parc cet automne.