Des rues fermées à Gatineau dimanche pour le Grand Prix cycliste

Pour cette dernière journée de compétition, la rue Brodeur est fermée entre la promenade du Lac-des-Fées et le boulevard Lionel-Émond jusqu'à minuit. Ce tronçon demeurera fermé jusqu'à 15 h, mardi.

Le boulevard des Allumettières sera aussi fermé temporairement entre 7 h 30 et 9 h entre le boulevard des Grives et la rue Samuel-Edey pour permettre le passage du peloton.

Entre 6 h et 21 h, la promenade du Lac-des-Fées est fermée entre les rues Saint-Jean-Bosco et Gamelin.

Depuis 6 h 30, la rue Bisson est elle aussi fermée à la circulation entre la rue Amherst et le boulevard Moussette, et ce, jusqu'à 20 h.

La rue Gamelin est fermée jusqu'à 13 h entre les promenades du Lac-des-Fées et de la Gatineau.

Entre 6 h 30 et 18 h 30, la promenade de la Gatineau et le boulevard des Allumettières sont fermés entre la rue Gamelin et le boulevard Alexandre-Taché et entre les boulevards des Grives et Saint-Joseph, respectivement.

Les automobilistes sont priés d'éviter le secteur et d'emprunter des voies de contournement.