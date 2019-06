Une première nation du N.-B. réclame à Ottawa de respecter ses droits acquis afin de pêcher le crabe

Le chef George Ginnish de la Première nation, aussi connue sous le nom de Natoaganeg, affirme que la collectivité du nord-est de la province attend d’exercer ses droits pourtant acquis il y a maintenant 20 ans.

Le leadership de Natoaganeg s'est constamment engagé avec le ministère des Pêches et Océans sur plusieurs questions, en particulier sur la question de la pêche modérée du crabe des neiges comme moyen de subsistance , indique-t-il. Toutefois, toutes les tentatives raisonnables pour obtenir l'accès à une pêche de subsistance modérée ont été futiles , a déclaré dans un communiqué de le chef de bande George Ginnish.

Dans la déclaration, le chef de bande souligne aussi la contribution de la pêche pour les membres de la première nation qui tentent, tant bien que mal, de subvenir à ses besoins.

Notre communauté est l'une des plus pauvres des provinces de l'Atlantique et nous ne pouvons pas rester les bras croisés et continuer de faire souffrir notre peuple.

George Ginnish, chef de bande de la Première nation d’Eel Ground