Céline Dion quitte Las Vegas au sommet de sa forme

Un texte de Louis-Philippe Ouimet

Avant même qu’elle pousse ses premières notes, Céline Dion a été ovationnée par les 4298 spectateurs venus l’entendre pour une dernière fois. La reine de Las Vegas y a donné un total de 1141 concerts. L’exploit méritait après tout d’être salué.

On nous avait prévenus : Céline Dion est dans une forme physique et vocale exceptionnelles. Pour ses adieux à Las Vegas, c’est une tornade qui a déferlé pendant deux heures de concert. Toute en puissance, la chanteuse a commencé la soirée en interprétant avec fougue The Power Of Love puis That’s The Way It Is.

Et manifestement, elle s’amusait, victorieuse de cette résidence-marathon qui aurait pu avoir raison de son enthousiasme. Nul doute qu’elle voulait quitter le Colosseum avec le même aplomb que lorsqu’elle y est entrée, il y a 16 ans.

Puissance et maîtrise, Céline Dion en a fait aussi bon usage sur I’m Alive. Le grand frisson, celui qui nous traverse l’échine, est cependant venu pendant It’s All Coming Back To Me Now. Pendant cette soirée, la chanteuse a multiplié les moments de haute voltige musicale qui resteront gravés dans la mémoire de ceux qui y étaient.

Le public dans sa poche

Aux « We love you Céline!» ou « On t’aime Céline! » des spectateurs, Céline Dion répondait « I love you more », remerciant plus d’une fois ses fans de l’avoir suivie dans son périple à Las Vegas.

La chanteuse voulait que cette grande communion soit une expérience inoubliable. Elle a invité à maintes reprises le public à chanter avec elle. Souvent, elle a fait preuve de l’humour et de la familiarité qu’on lui connait. Car elle prend soin de ses spectateurs, allant même jusqu’à attendre le retour d’un de ceux-ci parti aux toilettes avant de chanter All By Myself.

On peut bien sûr ne pas aimer la musique de Céline Dion, mais difficile de nier qu’elle est une des plus grandes chanteuses de la planète. Sa technique vocale est en cinquième vitesse. Il y a dans cette voix un mélange de pop, de soul et de blues qui lui permet de pousser la note encore plus loin.

Entourée de ses 30 musiciens, elle est passée de la balade (My Heart Will Go On) à des reprises bien senties de deux chansons de Prince (Kiss et Purple Rain).

Mais la plus grande force de Céline Dion est de nous faire vivre une expérience unique en multipliant les tableaux forts. L’industrie du divertissement nous a habitués à des concerts assez prévisibles. Céline Dion revient à l’essence même du spectacle, avec la volonté de nous surprendre. Même si la liste des chansons jouées est sensiblement la même soir après soir, la chanteuse nous donne l’impression de vivre un moment qui n’est pas prêt de se répéter.

Un cadeau pour les fans

Pour ce dernier concert, Céline Dion a interprété Flying On My Own (elle l’avait fait une première fois la veille), une nouvelle chanson à paraître sur son prochain disque en anglais à l’automne prochain.

Mais le moment fort de ses adieux au Colosseum a été sans aucun doute la grande finale où elle a interprété Over The Rainbow, devant un écran géant où étaient projetées des photos des grands moments vécus à Las Vegas.

Accompagnée de ses enfants, Céline Dion a rendu hommage à René Angélil lors de son dernier spectacle à Las Vegas. Photo : Courtoisie

Bien sûr, on a rendu hommage à René Angélil, le regretté gérant et mari de Céline Dion. À la tombée du rideau, les trois enfants de Céline Dion sont venus la rejoindre sur scène pour lui remettre un bouquet de fleurs.

Les fans, émus, ont pu repartir à la maison avec le sentiment d’avoir vécu la fin d’un chapitre important dans la carrière de leur chanteuse préférée.

Pendant deux heures, Céline Dion nous a prouvé qu’elle est toujours au sommet de sa forme et art.