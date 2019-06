Raptors : Des billets pour la finale de la NBA coûtent jusqu'à 120 000 $

Alors que les Raptors se préparent pour le cinquième match de la finale de la NBA, lundi, contre les Warriors de Golden State, les partisans se préparent à célébrer une victoire qui pourrait être historique pour l’équipe et la ville, mais à quel prix?

Être témoin de l'histoire, c'est pour ça que nous sommes ici !, a lancé Onkar Gill, un partisan des Raptors, qui était arrivé vendredi à 5h30 du matin pour s'assurer une place au Jurassic Park, la zone où se rassemblent les supporteurs, à l'extérieur de l'aréna Banque Scotia à Toronto.

C’est la première fois que les Raptors participent aux finales de la NBA, donc chaque match de la série est déjà spécial en soi, mais remporter le championnat les ferait entrer à tous jamais dans les livres d'histoire.

Pour vivre ce chapitre historique au sein même de l'aréna, les plus fervents partisans devront toutefois en payer le prix.

Des billets allant de 3 238 $ à 120 000 $

À partir de samedi après-midi, les billets les moins chers pour le cinquième match de lundi à Toronto s’élèvent à 3 238 $ sur le site de revente de billets Stub Hub.

Une recherche rapide a permis de trouver un seul billet avec une vue obstruée pour 11 120 $.

Ces billets appartiennent au niveau 300 (tranche supérieure), appelé Fan Zone, qui sont généralement les billets les plus abordables de la saison régulière.

L'enthousiasme des amateurs des Raptors déborde dans les rues de Toronto après une victoire en série. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

En fait, un billet à ce niveau-là pour le match de saison régulière entre les Raptors et les Warriors du 29 novembre dernier coûtait 170 $.

Les billets les plus chers sont les places à côté du terrain vendues sur Ticketmaster à 60 000 $ chacune. Ces sièges ne sont disponibles que par paire, ce qui signifie que quelqu'un devrait payer 120 000 $ pour pouvoir s’asseoir au même niveau que Drake lundi.

C'est le double du prix de ces mêmes places lors du premier match de cette série.

Lois de l'offre et de la demande

Un instructeur en marketing de la Schulich School of Business de l’Université de York, Vijay Stelur, admet que ces prix sont fous , mais seulement pour les personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement de l'offre et de la demande.

Vous avez des partisans non seulement de la région, mais de tout le Canada, et même du monde entier, qui n'ont jamais vu les Raptors aller si loin, qui réclament des billets , a-t-il déclaré.

L'instructeur en marketing Vijay Stelur reconnaît que les prix sont « fous ». Photo : Fournie

La question est combien sont-ils prêts à payer pour ces billets?

L’économie de l’expérience

Vijay Stelur a souligné que Toronto est l'une des villes les plus riches d'Amérique du Nord, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de personnes sont disposées à dépenser beaucoup d'argent pour dire qu'elles y étaient .

C'est ce qu'on appelle l'économie de l'expérience , a expliqué Vijay Stelur.

C'est l'idée que les consommateurs préfèrent dépenser de l'argent sur des expériences plutôt que sur des produits physiques et concrets.

Pouvoir faire l'expérience de quelque chose qui décuple leurs sens et ravive leurs émotions et leurs passions, pour beaucoup de gens, c'est plus important que de simplement acheter des produits sur l'étagère d'un commerce , a-t-il déclaré.

Avec les informations de Ieva Lucs, CBC