Faire briller la culture du Burkina Faso en Ontario

En plus du français, plus d'une soixantaine d'autres langues y sont parlées telles que le mooré, le dioula, le fulfudé (ou langue foula). Et ce sont de ces trois langues que viennent les mots Burkina, Faso et Burkinabé.

La journaliste Francesca Merentié présente ce pays et ces habitants.

Selon Luc Kéita, ancien délégué du Conseil des Burkinabés de l'Étranger pour l'ambassade du Burkina Faso au Canada, la communauté burkinabée compte deux associations en Ontario.

Les Burkinabés de Toronto se réunissent autour de diverses activités pour maintenir la vitalité de la communauté. Photo : Fournie

La première est l'Association des Burkinabés d'Ottawa et de l'Outaouais (ABOO) qui dessert les territoires de l'est. La présence de cet organisme remonte vers 1970, selon M. Valence Nebie, secrétaire général adjoint de l'association.

Valence Nebie est le secrétaire général adjoint de l'Association des Burkinabés d'Ottawa et de l'Outaouais (ABOO). Photo : Fournie

Le second organisme est l'Association des Burkinabés de Toronto. Les deux associations ont à cœur d'assurer la vitalité de la communauté en organisant des activités culturelles et sportives qui tendent à resserrer les liens entre les membres et à promouvoir la culture burkinabée.