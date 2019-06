Repêchage de la LHJMQ : Joshua Roy et les choix des équipes des Maritimes

Joshua Roy a fait tourner bien des têtes leur de la saison dernière. Le Québécois originaire de Saint-Georges-de-Beauce, a été le meilleur pointeur au hockey midget AAA, avec 38 buts et 88 points en 42 rencontres pour les Chevaliers de Lévis.

C'est une de mes plus belles journées à vie , a déclaré le joueur âgé de 15 ans. Il s’est dit extrêmement content de joindre une aussi belle organisation .

Joshua Roy était le favori pour être le tout premier choix de cette séance de repêchage. Le président et directeur général des Sea Dogs, Trevor Georgie, a parlé d’un joueur élite que le club de Saint-Jean se réjouit de désormais compter dans ses rangs.

Les trois premiers choix du repêchage 2019 de la LHJMQ, Zachary L'Heureux (#3), Joshua Roy (#1) et Justin Robidas (#2) Photo : Vincent Éthier / LHJMQ

Après la sélection de Justin Robidas, le fils de l’ancien hockeyeur de la LNH Stéphane Robidas, par les Foreurs de Val-d’Or, un autre club du Nouveau-Brunswick a pris le micro au Centre Vidéotron pour annoncer son choix. Les Wildcats de Moncton ont jeté leur dévolu sur Zachary L’Heureux, 16 ans.

Attaquant québécois de la région de la Montérégie, Zachary L’Heureux évoluait pour les Grenadiers de Châteauguay, avec qui il a l’an dernier récolté 21 buts et 52 points en 41 matchs.

Le directeur gérant par intérim des Wildcats, Ritchie Thibeau, explique que l’organisation a eu la chance de voir jouer le jeune L’Heureux a plusieurs reprises l’an dernier. Il a particulièrement apprécié son côté compétitif.

C'est un gars que, quand on va aller sur la route, les autres équipes vont pas aimer nous jouer, parce que c'est un gars qui joue dur , promet Ritchie Thibeau.

Avec le 11e choix au total à ce repêchage, le Titan d’Acadie-Bathurst a réclamé l’attaquant Riley Kidney, de Cole Harbour en Nouvelle-Écosse, l’endroit d’où Sidney Crosby est originaire.

L’attaquant de Fredericton Cole Huckins, qui a joué les deux dernières au Collège Stanstead, au Québec, a ensuite été choisi 16e au total par le Titan.

En 5e ronde, Bathurst a aussi réclamé l’Acadien Josh Nadeau, un attaquant de Saint-François-de-Madawaska.

Les Screaming Eagles du Cap-Breton détenaient le 12e choix, mais ils l’ont échangé aux Tigres de Victoriaville contre les 17e et 25e sélections. Les Screaming Eagles ont réclamé le défenseur Jérémy Langlois (17e), puis David Doucet (25e), un attaquant de Baie-Sainte-Anne au Nouveau-Brunswick.

Les Islanders de Charlottetown n’avaient pas de choix de première ronde cette année, mais, au deuxième tour, ils détenaient les 31e et 32e choix au total. Ils ont réclamé le gardien de but Jacob Goobie, d’Halifax, et l’attaquant Justin Gill, de Saint-Eustache.

Meilleure équipe junior des Maritimes en 2018-2019, les Mooseheads d’Halifax n’avaient pas de choix de premier tour. Les Haligoniens ont dû attendre la 4e ronde pour réclamer un premier joueur à ce repêchage. Ils ont opté pour un talent local, l’attaquant Cole Foston, de Cole Harbour dans la région d’Halifax, qui est devenu le 70e athlète sélectionné au total.

Avec des renseignements de Jean-Philippe Martin