Des musulmans défendent la tradition de l'Aïd el-Fitr pour marquer la fin du ramadan

Le fait de le fêter avec les Algériens de Toronto, ça nous rapproche un peu plus parce que chacun est venu de France ou d’Algérie ou d’ailleurs, et le fêter tout seul c’est un peu difficile. Donc cet événement, ça permet de réunir tout le monde, de partager des gâteaux, des spécialités et de passer un bon moment surtout , s'est réjoui Hakim Noui, un membre de l'association.

De son côté, Karima Sidi Mammar a confié que participer à cet événement était une façon de transmettre la tradition à ses enfants.

«C'est pour transmettre la tradition à nos enfants», a déclaré Karima Sidi Mammar. Photo : Radio-Canada

C’est très important pour nos enfants. Nous on connaît l’Aïd, nous, on a été élevé dans notre pays où l'Aïd est célébré grandement entre les grandes familles, les amis, les voisins, donc nos enfants aujourd’hui, si on ne le fait pas, si on ne se rencontre pas, on ne se voit pas, ils ne sauront pas ce que c’est. Il faut vraiment se rencontrer en tant que communauté musulmane pour partager la tradition, la religion , explique-t-elle.

Le 18 juin prochain, l'association soufflera par ailleurs sa première bougie.

Le président de l'Association algérienne du Grand Toronto, Housseyn Belaiouer, tire un bilan satisfaisant de cette première année. L'association a recruté une centaine de membres. Il a indiqué que son association compte œuvrer pour accompagner l'installation des nouveaux arrivants.