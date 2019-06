Victoriaville entend ses citoyens et compte réduire la vitesse dans ses quartiers

Quand on marche avec les poussettes et quand on voit les enfants à vélo, là je trouve cela peu sécuritaire , affirme la Victoriavilloise Amélie Coulombe-Rivest.

Plusieurs résidents sont du même avis que cette dernière et en font part à la mairie depuis quelque temps déjà.

Projet pilote

Souhaitant avoir le pouls de la population, la Ville l’a d’abord sondée dans un des premiers quartiers visés par cette mesure. Les réponses étaient sans équivoque.

Alors, après le projet pilote mené l’an dernier, le conseil municipal fixe maintenant de façon permanente la limite de vitesse à 40 km/h dans ce quartier en question, baptisé le secteur Colonial.

On savait que les gens étaient favorables. On a quand même fait un sondage et on a eu un résultat de 93 % de satisfaction à la suite de l'instauration de ces mesures , de confirmer le maire de Victoriaville, André Bellavance.

En plus de diminuer la vitesse, une présence policière accrue se fera sentir. La Ville compte également ajouter des dos d'ânes en plus de rétrécir certains rayons de virage et ce, dans l'ensemble des quartiers résidentiels.

On ne veut pas faire ça sur 10 ans, donc d'ici quelques années Victoriaville et tous ses quartiers auront sans doute des limites de 40 km/h , de poursuivre le maire.

Selon le ministère des Transports du Québec, une réduction de 10 % de la vitesse moyenne entraînerait une diminution de 32 % des collisions mortelles et de 15 % celles occasionnant des blessures graves et légères.