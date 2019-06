La permaculture pour s’adapter aux étés secs dans le Bas-Saint-Laurent

Capter l’eau de pluie, transformer des zones asphaltées en espaces verts, créer de petits étangs ou reboiser son terrain : voilà autant de méthodes suggérées par l’accompagnant en permaculture Kevin Gaudreau, lors d’une conférence donnée samedi à la bibliothèque Lisette Morin, à Rimouski.

Qu’est-ce que la permaculture? Ensemble des pratiques et des modes de pensée visant à aménager un territoire qui soit en synergie avec la nature, afin que le développement soit durable et que les écosystèmes soient respectés, voire renforcés. Source : Office québécois de la langue française

Selon des rapports, et malgré le fleuve et nos rivières, on va être une région de plus en plus sèche. D'où l’importance de capter l’eau et de l’utiliser à bon escient , explique l'expert qui fournit conseils et accompagnement aux particuliers souhaitant rendre leur jardin plus écologique.

Il existe différentes manières de rendre ses aménagements paysagers et son jardin plus écologiques, selon Kevin Gaudreau. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Selon Kevin Gaudreau, il existe plusieurs moyens pour améliorer cette gestion de l’eau.

Il est possible de capter l’eau de pluie avec de simples barils, qu’on peut pourvoir d’un entonnoir pour augmenter la surface de captation ou qu’on peut relier à des gouttières installées sur les toits. Cette eau peut être utilisée comme eaux grises ou pour arroser les potagers.

L’excès d’eau de pluie, en ruisselant à travers la ville, érode les sols et transporte des polluants et des détritus qui aboutissent dans les rivières et le fleuve Saint-Laurent.

Si on peut capter cette eau dans les milieux urbains, on va atténuer des problèmes , explique Kevin Gaudreau. Ce dernier spécifie d’ailleurs que l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR) demande aux citadins d’aménager des jardins ou des systèmes aquatiques à cet effet.

Quelques trucs pour améliorer sa gestion de l’eau : Planter des arbres, qui transportent l’eau en surface grâce à leurs racines, et gardent une humidité au sol;

Arroser efficacement, en évitant les heures chaudes de la journée, en installant un paillage au sol, en installant un système « goutte à goutte » ou des Oyas, un système de jarres en terre cuite placées au pied des plants et qui laissent diffuser l’eau qu’elles contiennent par porosité;

Perméabiliser les surfaces, en favorisant les espaces verts et les toitures vertes;

Construire un aménagement aquatique, qui permettra d’absorber l’excédent d’eau de pluie et favorisera une biodiversité utile dans le contrôle des ravageurs.

On veut essayer d’outiller les gens pour qu’ils économisent le plus possible l’eau de pluie, pour amoindrir la pression sur le réseau public , explique la coordonnatrice de la bibliothèque de Pointe-au-Père, Isabelle Boisvert.