Cap-Chat en vert

La journée verte regroupe, sous un même chapeau, différentes activités qui se déroulaient déjà à Cap-Chat au printemps, comme la distribution d’arbres ou de barils de récupération d’eau de pluie.

À cela, s’est ajoutée la distribution de plants de légumes et de fleurs par le marché public ainsi que celle de pommeaux de douche économiseurs d’eau.

Quelque 120 barils étaient à vendre au coût de 25 $ grâce à une subvention du Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie.

La récupération de l’eau de pluie fait partie de ces petits gestes qui, s’ils se multiplient, peuvent avoir des impacts importants pour une Municipalité, souligne la mairesse de Cap-Chat, Marie Gratton. On n’a pas besoin, dit-elle, de laver sa voiture ou d’arroser son jardin avec de l’eau potable.

Une des activités phares de cette première journée verte aura été le nettoyage de la plage. C’était la deuxième fois que des bénévoles se regroupaient pour cette activité organisée en partenariat avec Telus.

L’an dernier, une douzaine de bénévoles avaient nettoyé 2 km de plage à l’est de la rivière Cap-Chat. Ils étaient 35, samedi matin, à arpenter les berges. Cette mobilisation a permis d’agrandir la superficie nettoyée et d’amasser des déchets à l’ouest de la rivière.

Les deux organisateurs du nettoyage, Stéphane Lemieux de Loisirs Cap-Chat et son acolyte Benoît Côté de Telus, notent que le plastique demeure omniprésent dans la cueillette.

Benoît Côté rapporte que les bénévoles ont aussi récupéré une vieille clôture. L’an dernier, le trophée du pire déchet est revenu à deux matelas échoués sur la plage de Sainte-Anne-des-Monts, commente-t-il.

Les deux hommes conviennent qu’il y avait moins de déchets cette année que l’an dernier. Il va toujours en avoir [des déchets], ça, c’est sûr, mais si on en enlève 50 % toutes les fois, il va y en avoir de moins en moins , fait valoir Stéphane Lemieux. La clé du succès, ajoute-t-il, ce sont les bénévoles puisque grâce à eux, on pourra d’année en année agrandir notre superficie.

On le fait pour nous-mêmes, citoyens de Cap-Chat. Et comme dirait l’expression gaspésienne, la visite s’en vient. La visite va arriver et on va avoir une plage propre.

Stéphane Lemieux, de Loisirs Cap-Chat