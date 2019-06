Investissement pour protéger les océans et les côtes

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Jonathan Wilkinson, en a fait l'annonce samedi à l'occasion de la Journée mondiale des océans.

Le financement doit permettre de soutenir 24 projets supplémentaires dans le cadre du Fonds pour la restauration côtière visant à aider à restaurer les habitats le long des côtes du Canada.

Il s’agit du troisième versement au fonds, qui a déjà appuyé 40 projets au pays.

Les projets comprennent le rétablissement des habitats du saumon sauvage touchés par les changements climatiques, l'atténuation des répercussions du développement des infrastructures sur les écosystèmes côtiers fragiles, et la stabilisation des berges de rivières.

Le ministre a également annoncé un investissement de 5 millions de dollars dans neuf nouveaux projets de collecte de données dans des écosystèmes marins, soit les ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Ces projets visent à évaluer les répercussions du trafic maritime et des changements climatiques sur la côte.

Selon le Ministère, les données recueillies permettront de déterminer quelles mesures devront être prises « pour rendre nos eaux plus propres, plus sûres et plus saines ».

Ces projets font partie du Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars lancé par le gouvernement fédéral en 2016.