Festival aérien de Val-d’Or : récit d'un vol avec les Snowbirds

Le Festival aérien de Val-d’Or a lieu cette fin de semaine. L’un des clous du week-end demeure la présence des Snowbirds, une unité de pilotes acrobatiques des Forces armées canadiennes. Les membres du public ne peuvent généralement pas monter à bord des appareils CT-114 Tutor utilisés lors des spectacles, mais les Forces armées autorisent en certaines occasions des vols spéciaux pour les membres des médias. L’animatrice de Région zéro 8, Annie-Claude Luneau, a pu ainsi s'envoler avec les Snowbirds et nous raconte maintenant son expérience.

Plus de trois heures après le vol, je commence tout juste à reprendre mes sens.

Difficile de trouver les mots justes pour décrire cette expérience : incroyable, déstabilisante, hallucinante.

Pourtant, j’ai généralement le coeur bien accroché : j’ai sauté deux fois en parachute en solo, descendu des tyroliennes de plus d’un kilomètre et affronté les plus grosses montagnes russes en Amérique de Nord.

Mais ce que je m’apprête à vous raconter a certainement dépassé toutes ces expériences sur le plan des sensations fortes.

La sécurité avant tout

Cette aventure commence cependant bien avant ce samedi matin ensoleillé de juin.

Il y a quelques semaines, les organisateurs du Festival aérien de Val-d’Or m’offrent la chance de participer à un vol spécial pour les membres des médias avec les Snowbirds.

Toujours prête pour un défi, j’accepte sans hésiter.

La veille du vol, un médecin de l’armée s’assure que ceux qui vivront l’aventure sont en bonne santé.

Puis arrive enfin le jour du vol

Avant le décollage, Annie-Claude Luneau doit mettre une combinaison spéciale et un masque. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

J’enfile mon uniforme de vol, puis un spécialiste des Snowbirds vient nous installer tout l’équipement nécessaire, à commencer par le casque et le masque à oxygène.

Le masque doit être très serré et ne laisser filtrer aucun air, ce qui peut être assez angoissant quand il n’est pas encore connecté à l’oxygène!

Il reste encore quelques kilos à installer sur le dos : un dispositif de sécurité qui deviendra un gilet de sauvetage en cas de chute dans un plan d’eau et le parachute, qui sera à son tour attaché au siège de l’avion au cas où nous devrions nous éjecter.

Avant le décollage, le pilote et son accompagnateur doivent porter un parachute de secours. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Puis, je monte pour la première fois dans l’appareil. Il faut grimper dans la carlingue de deux mètres de haut, à l’aide de deux petits repose-pieds, avec un parachute très lourd sur le dos. Ce n’est pas une mince affaire!

Il faut attacher le parachute au siège, brancher l’oxygène au masque, attacher sa ceinture et faire au moins une demi-douzaine d’autres manipulations pour être bien en sécurité.

Prêts pour le décollage ?

Avant le décollage, Annie-Claude Luneau fait les dernières mises au point. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Les conditions météorologiques sont parfaites, les appareils et les pilotes sont prêts.

Les moteurs sont lancés et mon coeur se met à battre à tout rompre.

Nous sommes dans les airs, je suis assise tout juste à la droite du pilote.

Le paysage est magnifique, nous sommes à quelques mètres à peine de l’appareil à notre droite. Une pensée fugace : et si l’aile de notre avion touche l’aile de l’autre appareil?

Heureusement, je n’ai pas le temps de compléter ce scénario catastrophe, notre voisine plonge en piqué à gauche.

Potatoe 1, Potatoe 2, Potatoe 3 , le pilote qui m’accompagne compte trois secondes et plonge à son tour vers le sol.

J’expérimente pour la première fois du vol la force gravitationnelle, comme si un poids tombait sur ma poitrine et mes épaules.

C’est intense, mais j’en redemande ! Nous irons jusqu’à une force G4, l’équivalent de quatre fois notre poids.

Jusque là, tout va bien, je me dis même que j’ai manqué ma vocation et que j’aurais dû devenir pilote !

Nous poursuivons les acrobaties aériennes : virage à droite, virage à gauche, en haut, en bas.

L’avion devant nous fait alors une manoeuvre impressionnante à voir : il se retrouve complètement à l’envers pendant une ou deux secondes.

Le pilote me demande si je veux l’essayer. Après un petit moment d’hésitation, j’acquiesce.

Nous l'avons fait trois fois! Certainement un des moments forts du vol.

Deux avions volent en formation, l'un près de l'autre. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

La dextérité et la concentration de ces pilotes sont impressionnantes. Ils communiquent entre eux par radio, mais une bonne partie des manipulations se font à vue.

Force est de constater que je ne suis finalement pas faite pour être pilote, après une vingtaine de minutes de ces émotions fortes, j’en ai assez, je suis épuisée physiquement et mentalement.

Retour au bercail

Atterrissage du Snowbirds, après plusieurs minutes de vol Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Le vol a été un succès sur toute la ligne, j’ai apprécié chaque minute de cette aventure unique.

Mais une fois les pieds sur terre, les jambes tremblent un peu et l’estomac est à l’envers.

Il faudra plusieurs heures avant que mon corps me pardonne cet épisode de sport extrême.

Pour les pilotes des Snowbirds pourtant, ce n’était qu’une petite sortie de routine. Rien de comparable avec les spectacles et entraînements qu’ils font pratiquement chaque jour.

Ils voleront à nouveau dimanche dans le ciel de Val-d’Or et survoleront Senneterre mardi.

Et vous, Annie-Claude, aimeriez-vous refaire un vol?

C’est l’expérience d’une vie, mais je crois qu’une seule fois, ce sera suffisant !