Un doctorat honorifique pour Fred Pellerin à l’UQTR

Vingt ans après avoir commencé à semer ses mots et ses histoires partout sur son chemin, Fred Pellerin a donc été célébré là où son voyage avait commencé.

Le chemin que j’ai choisi, sans trop prendre de décision, n’était pas nécessairement celui qui allait me mener à la chose doctorante , a-t-il lancé à la foule avec humour lors de la cérémonie.

Le conteur avoue apprécier retrouver l’endroit où il a étudié il y a deux décennies et éprouver beaucoup de fierté à recevoir cet honneur dans la région à laquelle il se dit très attaché.

Il y a une boucle qui se boucle. Fred Pellerin

Un honneur qu’il partage avec son art

Lors de son allocution, l’artiste a rappelé que le conte n’avait pas toujours eu une place enviable sur la scène artistique.

Le conte, les arts populaires, tu sais, c’est souvent vu comme cette chose de la poussière. Cette chose qui va, parfois, dans une partie honteuse de la culture. [...] On pourrait parler du conte comme un dernier artisanat perdu quelque part avec le tricot de pantoufle , a-t-il illustré, à sa manière bien à lui.

Il a d’ailleurs terminé son discours avec un plaidoyer émotif sur son art.

Oui, c’est des petites histoires. Oui, c’est des princesses puis c’est des dragons. Oui, c’est des canots qui volent pis c’est des diables qui viennent faire danser les filles. Mais je vais vous dire, avec les années, on a réussi à créer autour de ça cette chose de la durée. Cette chose du nombre, d’une fierté, d’un rassemblement autour d’une boîte à poussière qui, étrangement, contenait des poussières brillantes, des poussières colorées, des poussières grandes. Et puis je le prends le doctorat. Et puis je le ramène à Saint-Élie et on sera nombreux à en être fiers. Merci! , a-t-il conclu, chaleureusement applaudi.

À ses yeux, le conte aussi se retrouve avec un doctorat .

Au cours de la fin de semaine, l’UQTR a remis trois autres doctorats honoris causa.

Les autres récipiendaires sont sœur Estelle Lacoursière, Jean Houde et René Villemure.

D’après le reportage de Vincent Bonnay