Les Français importent le modèle québécois des sociétés de développement commercial

La Confédération des Commerçants de France (CDF), qui représente près de 350 000 entreprises de commerce de détail de l'autre côté de l'Atlantique, s'intéressait aux SDC depuis déjà quelques années.

En 2016, une délégation s'était présentée à Montréal dans le but d'en apprendre davantage sur leur fonctionnement. La confédération avait ensuite invité une équipe québécoise en France pour en expliquer le concept.

Trois ans plus tard, l'implantation commence. Le président de la CCD, Francis Palombi, a inauguré vendredi la « toute première » société coopérative d'intérêt collectif de développement territorial de France.

Elle a vu le jour dans la petite commune de Langogne, à 3 h de route au nord de Montpellier. Elle compte à peine 3000 habitants.

À Paris?

Sébastien Chamberland, directeur général de la SDC 3e Avenue-Limoilou, et Caroline Tessier, directrice générale de l'Association des SDC de Montréal, ont été invités au lancement, eux qui ont travaillé avec la CDF ces dernières années.

« Il y en a deux autres [qui vont être inaugurées] d'ici l'automne », soutient M. Chamberland, joint par téléphone à Montpellier, samedi.

L'espoir est d'en voir aboutir une dans une grande ville comme Paris. En 2016, la Chambre de commerce de Paris s'était montrée ouverte à l'idée de créer des SDC.

La France s'est dotée d'une enveloppe de 5 milliards d'euros sur 5 ans pour revitaliser les centre-villes et encourager le commerce local. Elle profitera à 222 villes du pays.

En bref... Les SDC sont des organismes de développement commercial qui regroupent les gens d'affaires (commerçants, professionnels et entreprises de services) d'un centre-ville ou d'une artère commerciale. Source : Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec

Les SDC ont pour mandat, entre autres, de représenter les intérêts communs de commerçants d'un même secteur.

Elles doivent également stimuler l'achalandage et faire la promotion des entreprises membres. Ces dernières une cotisation chaque année pour en financer les activités.

Pratiques en cas de manif!

Sébastien Chamberland et Caroline Tessier prenaient « un pot » sur une terrasse de Montpellier, samedi, quand trois cartouches de gaz lacrymogène ont été lancées dans leur direction, provoquant une « panique généralisée ».

En marge de leur voyage d'affaires, ils se sont retrouvés au beau milieu d'une manifestation des gilets jaunes.

Pour un trentième samedi de suite, des milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer la politique fiscale et sociale du gouvernement d'Emmanuel Macron.

De violents heurts avec les forces de l'ordre ont éclaté dans le centre-ville de Montpellier.

« On ne s'y attendait pas du tout. On a été pris par surprise! », relate Sébastien Chamberland.

Heurts à Montpellier lors d'une manifestation des gilets jaunes

Les cartouches sont tombées à quelques mètres des Québécois . « Il y avait une dame âgée qui pleurait », raconte M. Chamberland. La substance a tôt fait de prendre à la gorge et aux yeux des visiteurs.

De leur point de vue de gestionnaires de SDC, ils n'ont pu s'empêcher de penser aux commerçants qui doivent composer avec ces manifestations depuis des mois. « On est de tout coeur avec eux. »

Ils rappellent qu'une SDC peut aider un groupe de commerçants à se faire dédommager par le gouvernement en pareille situation.

« Lorsqu'on est plusieurs on a plus de poids, plus de pouvoir, on se fait entendre davantage. Proposer des solutions pour une collectivité, c'est beaucoup plus fort que de proposer une solution pour un seul individu », renchéri Mme Tessier.

Les Québécois n'ont pas été blessés et ont pu regagner leur hôtel en toute sécurité.