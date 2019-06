À deux jours du prochain match des Raptors, un partisan fait déjà la file au Jurassic Park

À peine le match terminé vendredi soir et persuadé d’avoir la victoire en poche, Tyler Seaton quitte le Jurassic Park déterminé à s’assurer une bonne place pour le prochain match qui pourrait être historique.

On est arrivé vers 23 h 30. On est allé chercher tout le matériel, on s’est installé, on reste là jusqu’à lundi pour le match , a-t-il expliqué.

C’est une expérience unique dans une vie. Les Raptors vont entrer dans l’histoire, devenir la première équipe canadienne et la seule équipe canadienne à gagner en NBA, je ne peux pas manquer ça! Tyler Seaton, partisan des Raptors