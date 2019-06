Pas d'ordre d'évacuation à Pickle Lake qui reste menacé par un feu de forêt

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) s'emploie à contrôler un incendie qui s'est déclaré tard jeudi après-midi au nord-est de Pickle Lake entre la ville et la région voisine de Central Patricia.

La Première Nation de Pickle Lake n'a pas donné d’ordre d’évacuation, mais demande aux résidents de se préparer à le faire.

Le feu Sioux Lookout 8, qui n'est pas encore maîtrisé, grossit et s’étend samedi sur environ 780 hectares. Il avait presque quadruplé dans la nuit du 7 au 8 juin, passant de 200 à presque 800 hectares.

Le feu se propage le long de la route Pickle Lake, à environ un kilomètre au nord-ouest de la ville, qui relie le site de la ville à l'autoroute 599.

Des avions-citernes et des équipes au sol poursuivent leurs efforts pour stopper l’incendie.

La Nation Nishnawbe Aski indique que six bombardiers sont stationnés à Dryden et que 12 équipes supplémentaires se joindront aux 15 équipes déjà déployées.

Vendredi, l'électricité était coupée, l'aéroport fermé et les services téléphoniques et Internet étaient en panne. Des équipes tentent toujours de rétablir le courant. Selon Hydro One, 350 clients sont touchés samedi par la panne d'électricité dans la région.

Mauvaise qualité de l'air