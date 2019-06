Danger d'incendie très élevé en Abitibi-Témiscamingue

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) met en garde contre les risques d'incendie, alors qu'Environnement Canada prévoit pour la région des maximums de 24 à 26 °C samedi et 29 °C pour dimanche.

L'agente à l'information pour la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu Josée Poitras appelle les pêcheurs à la prudence.

Utiliser le moins souvent le feu par exemple pour se faire un feu de camp, il faut s'assurer de l'avoir bien éteint lorsqu'on quitte le lieu. Si on s'adonne à la pêche, peut-être il y aura des moustiques et que les personnes décident de fumer en forêt, alors prenez la peine de vous arrêter et de bien éteindre le mégot de cigarette et bien sûr prendre connaissance du danger d'incendie , conseille Josée Poitras.

Depuis le début de la saison des feux, 14 incendies dans la région ont détruit 2,1 hectares de forêt.