Feu de forêt : évacuation et dégâts à Traverse Bay

La maison de mon oncle a brûlé, comme d’autres endroits, c’est très frustrant , déclare Mikaela LaPratt, qui était de passage dans la région.

Sa maison de famille a également subi des dégâts, mais les équipes de pompiers ont réussi à contenir le feu avant qu’elle ne soit détruite.

On ne peut pas récupérer ce qu’on a perdu, mais au moins personne n’a été blessé , ajoute-t-elle.

Au total, entre trente et quarante résidences ont dû être évacuées dans la communauté située à 100 km au nord-est de Winnipeg.

Mikaela LaPratt, dont la maison de famille a subi des dégats à la suite de l'incendie, fait partie des personnes qui se sont mobilisées pour aider la communauté à procéder à l'évacuation. Photo : Radio-Canada / Ahmar Khan / CBC

Dans la soirée de vendredi, les équipes de pompiers continuaient à combattre le brasier qui s’étendait sur 50 hectares, selon les informations du porte-parole de la province.

Il a confirmé que le feu avait été maîtrisé entre-temps et fait état de la destruction de six structures, incluant des garages et des constructions annexes aux résidences.

Chaleur intense et vents violents

Selon le préfet de la municipalité rurale d’Alexander, Jack Brisco, le brasier a démarré à l’intersection de la rue Traverse Bay North et Traverse Bay est, près de laquelle se trouvent plusieurs résidences.

On était assis dehors quand on a senti un souffle brûlant et de la fumée. On a commencé à marcher le long de la route et on a vu qu’un petit feu de forêt avait démarré , raconte Zachary Adams, qui était sur la terrasse de ses grands-parents, au nord du croisement du brasier naissant.

Il décrit qu’à ce moment-là, les flammes s’élevaient à environ 50 cm de hauteur, mais commençaient à gagner l’autre côté de la route.

Après avoir appelé les pompiers, Zachary Adams a pris connaissance de l’ordre d’évacuation.

On devait prendre toutes nos affaires et amener nos chats en l’espace de 5 minutes, c’était stressant, le feu était à 200 m de chez nous. Zachary Adams, petit-fils de résidents de Traverse Bay

Pour sa part, le préfet de la municipalité d’Alexander, Jack Brisco, indique avoir eu connaissance de la situation peu après 14 h, alors que le brasier avait pris une tout autre ampleur et devenait difficile à maîtriser.

Il faisait très chaud aujourd’hui [près de 35 degrés] et il y avait beaucoup de vent. Il y avait du pollen par terre, ces choses blanches toutes légères, et c’était comme de l’essence. C’est ça qui a fait propager les flammes. Jack Brisco, préfet de la municipalité d'Alexander

Des bombardiers d'eau de la province ont par ailleurs été envoyés sur les lieux.

La communauté mobilisée

Alors que le feu faisait rage, des résidents ont aidé à faire évacuer la communauté et ont essayé de trouver des abris pour ceux qui avaient quitté leur toit en catastrophe.

Colton Rupps dit avoir vu le brasier de près, alors qu’il venait apporter de la nourriture aux équipes déployées sur place. Certains membres de sa famille ont aussi aidé à combattre les flammes.

Colton Rupp déclare que la moitié des maisons étaient en feu, là où le brasier a démarré. Photo : Radio-Canada / Ahmar Khan / CBC

Une partie de ma famille fait partie du service des incendies. Je ne peux qu’imaginer ce que ça doit être, parce que moi-même j’ai peur de perdre l’un d’entre eux à chaque fois qu’ils interviennent , dit-il.

Une interdiction d’allumer des feux était récemment en vigueur dans la zone de Traverse Bay, mais venait d'être levée. Les causes de l'incendie sont encore inconnues et font l’objet d’une enquête.