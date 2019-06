Jusqu'à deux heures pour traverser le pont de l'île d'Orléans

On pourrait croire à l'achalandage monstre de la saison de cueillette des pommes, mais nous sommes bien en juin. Autre différence, les visiteurs arrivent au compte-gouttes sur l'île d'Orléans.

Les voitures sont refoulées de la bretelle d'accès au pont jusqu'à l'autoroute Dufferin-Montmorency. Vers 13 h, les automobilistes avançaient péniblement, pare-chocs contre pare-chocs.

La situation était toujours difficile en fin d'après-midi.

Résidents, commerçants et visiteurs de l'île d'Orléans peinent à s'expliquer la décision de Transports Québec d'effectuer des travaux routiers en pleine fin de semaine.

Manifestation samedi prochain

La grogne est exacerbée par le beau temps qui est au rendez-vous pour l'une des premières fois de la saison touristique. À tel point qu'une manifestation est prévue samedi prochain.

« On ne peut plus être otages du ministère des Transports avec le pont de l'île d'Orléans », tranche Vincent Paris, administrateur à la Chambre de commerce de l'île d'Orléans. « Il faut montrer qu'on se tienne. On devrait être tous là, commerçants et citoyens. »

« Ça ne passe pas », lance Louise Paradis, du casse-croûte Chez Mag. « On est en fonction six mois par année. On nous coupe nos plus belles fins de semaine. »

Travaux nécessaires

Le Ministère procède à des travaux de stabilisation des berges à la hauteur de la route d'accès du pont, du côté de l'île d'Orléans. La circulation se fait en alternance et est contrôlée par des signaleurs.

Des travaux effectués cette fin de semaine compliquent l'accès à l'île d'Orléans. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

« Ce sont des travaux qui doivent nécessairement être faits qui demandent quelques fins de semaine. On veut les faire avant la haute saison touristique », a dit Guillaume Paradis, porte-parole de Transports Québec.

Il faudra plus précisément trois fins de semaine de travaux, selon le ministère des Transports.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc