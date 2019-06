La déclaration d'urgence climatique est « un appel à l'action »

Le 28 mai, le Grand Sudbury est devenu la première municipalité nord-ontarienne à décréter l’état d’urgence climatique, après l’entérinement d’une motion par les conseillers municipaux dans une salle bondée.

La directrice générale de l’organisme environnemental reThink Green qui organise le festival, Rebecca Danard, souhaite que l’événement soit une occasion pour les gens de voir ce qui se passe et de faire ensuite ce qu’ils peuvent pour lutter contre les changements climatiques .

La déclaration d’urgence climatique est une première étape, c’est un appel à l’action. C’est le rôle de tout le monde de faire quelque chose pour l’environnement , explique-t-elle.

C’est important de garder cette énergie et avec cette énergie, on peut vraiment faire des changements à Sudbury. On a fait ça pour le reverdissement, on a planté des arbres, maintenant, c’est le temps de réduire nos émissions de carbone.

Rebecca Danard, directrice générale de reThink Green