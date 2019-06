Corvée de nettoyage à Baie-Comeau

Un groupe d’une centaine de personnes formé d’étudiants du cégep de Baie-Comeau et de bénévoles a procédé samedi matin au nettoyage de trois sites à Baie-Comeau.

Les sacs et les gants étaient fournis pour ramasser détritus et canettes à la plage Champlain, ainsi que sur une partie des berges de la rivière Amédée et de la rivière Manicouagan.

L’activité s'est terminé par un rassemblement au cégep de Baie-Comeau où un goûter était offert aux participants.

Pendant le repas, le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, s’est adressé aux bénévoles pour les remercier de cette action citoyenne.

C’est d’ailleurs à la suite de la consultation citoyenne Ma Ville Ma Voix mise de l’avant par la Municipalité qu’un groupe d’étudiants du cégep a proposé le projet Demain, Baie-Comeau dans lequel s’inscrit ce grand nettoyage.

Émilie Schwartz coordonne ce groupe d’étudiants avec ses partenaires, dont l’Organisme de bassins versants Manicouagan et le comité ZIP de la rive-nord de l’Estuaire.

C’est un projet qui a en fait trois volets, précise Émilie Schwartz. C’est notre première activité qui est organisée, c’est une activité écologique de nettoyage. À l’automne, on va avoir un autre ramassage de déchets organisé le 15 septembre dans le boisé en arrière du cégep et puis on a également un Salon environnement pour clôturer vraiment toute cette initiative-là.

Notre objectif, c’est de montrer aux Baie-Comois qu’ensemble, on est capables de faire vraiment de grandes choses et qu’on est encore capables de faire quelque chose pour l’environnement. Émilie Schwartz, coordonnatrice des étudiants du projet Demain, Baie-Comeau

Le Salon environnement aura lieu en novembre.