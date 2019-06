Un Québécois meurt après avoir été atteint par balle à Saint-Martin

Sylvain Valade, 48 ans, originaire de Sainte-Agathe-des-Monts, est décédé vendredi soir dans un centre hospitalier de la Floride, où il avait été conduit après le drame en raison de la gravité de ses blessures, a indiqué la police de Saint-Martin.

Le vol était survenu deux jours plus tôt, soit mercredi soir, vers 23 h, ont ajouté les autorités. La scène s'est déroulée tout près du Drift Wood Beach Bar, dans le secteur de Maho Beach, dans la portion néerlandaise de l'île.

Un individu armé aurait tenté de s'en prendre au père et à sa fille pour les voler. Selon la police, Sylvain Valade a été atteint par balle après une brève bagarre. Sa fille affirme qu'il lui a sauvé la vie.

« Les mots me manquent pour décrire le mal que je ressens de t'avoir perdu de cette façon. Une fin tragique et inimaginable », a commenté Yanie Valade sur son compte Facebook.

« Les images tournent sans cesse dans ma tête, et le bruit du coup de feu me hante. Mon papa d'amour, tu es parti en héros, tu m'as sauvé la vie et tu m'as protégée jusqu'à ton dernier souffle, comme tu l'as toujours fait. »

Le suspect s'est pour sa part enfui dans un « petit véhicule ». La police de Saint-Martin a fait un appel au public sur sa page Facebook afin de retrouver des témoins. « L'enquête avance, mais l'information ne rentre pas assez rapidement. »

Au moins trois véhicules de témoins potentiels ont quitté le stationnement de l'établissement peu de temps après le drame, estime la police. « Ces personnes sont priées de se manifester. [...] Il est clairement dans l'intérêt de Saint-Martin que nous fassions tout notre possible pour traduire les coupables en justice. »

De son côté, Affaires mondiales Canada affirme être informé qu'un « citoyen canadien aurait été blessé à Saint-Martin ». Des agents consulaires sont en contact avec la famille et les autorités locales, a-t-on fait savoir par courriel samedi.