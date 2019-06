Relais pour la vie : plus de 73 000 $ amassés à Rouyn-Noranda et Lebel-sur-Quévillon

Seulement à Rouyn-Noranda, plus d'une centaine de personnes ont pris part à l'événement qui a eu lieu sur la piste d'athlétisme de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

L'argent amassé servira à la recherche, à la prévention et au soutien des personnes atteintes par la maladie.

Le Relais pour la vie est un événement qui permet aux gens touchés de se rassembler, explique Samuel Grenier, agent de développement pour la Société canadienne du cancer.

Souvent, quand les gens n'ont pas été appelés, des gens qui parfois ont perdu des êtres chers à cause du cancer, ce moment-là, c'est là où la communauté se rassemble, pour dire "on ne vous a pas oubliés, on est derrière vous, pour vous aider", dit-il. Chaque année, c'est de quoi qui est très important et surtout les luminaires, c'est là où on voit l'importance de l'événement, qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de cet événement-là dans leur vie.

Le Relais pour la vie d'Amos aura lieu le 14 juin.