Une exposition pour réfléchir à la joie et aux égoportraits

Le Centre des sciences de la Saskatchewan à Regina a lancé une exposition estivale intitulée JoyLab. Le Centre souhaite susciter la joie avec des éléments de design scientifiquement éprouvés et examiner les phénomènes sociaux liés aux égoportraits.

L'exposition interactive de 10 stations mettant en scène tunnel lumineux, rayures arc-en-ciel, oasis de couleur pastel, bain de bulles ou licorne, invite les visiteurs à prendre des égoportraits.

JoyLab veut ainsi déclencher une réflexion à savoir si les espaces suscitent un sentiment de joie et si ce sentiment diffère lorsque les visiteurs se préparent à un égoportrait.

Est-ce suffisant de s’asseoir sur une licorne ou faut-il prendre un égoportrait avec la bête mythique aussi?

« C’est une façon simple de vraiment réfléchir à ce qui vous apporte de la joie dans votre vie », dit Sandy Baumgartner, présidente-directrice générale du Centre des sciences de la Saskatchewan.

Elle souhaite que JoyLab soit « amusant et intéressant », mais aussi significatif et inspiré par la science.

Un carrousel en forme de licorne procure un moment de fantaisie. Photo : Matthew Howard/CBC

La science derrière la joie

L'exposition se base sur les recherches de la designer Ingrid Fetell Lee auteure du livre Joyful: The Surprising Power of Ordinary Things to Create Extraordinary Happiness.

Mme Fetell Lee, qui a étudié la science derrière les sentiments de joie en recueillant des données de psychologie et de neuroscience, a conclu que certains éléments de conception, certaines couleurs et les formes rondes inspirent ces sentiments plus que d’autres.

La conceptrice affirme qu'il est « excitant » de voir ses recherches utilisées pour l’exposition JoyLab.

« J’espère que les gens commenceront à remarquer, en faisant cette expérience, ce qu’ils ressentent dans les différentes pièces, dit Mme Fetell Lee. Ramener cela à leur vie quotidienne. Commencer à remarquer où ils se sentent bien et où ils se sentent un peu anxieux. »

De leur côté, quatre étudiantes de Davidson qui se sont déplacées pour visiter l'exposition ne réussissaient pas à contenir leur joie.

« Ça ne serait pas incroyable si tes amis pensaient que tu étais vraiment dans un jardin chouette avec des roses? Ou dans un bain de bulles? », a exprimé l'une d’elles, Caitlyn Haas, qui a deux comptes Instagrams.

Les jeunes filles ont admis qu’elles n’auraient pas apprécié autant l'exposition si elles n'avaient pu prendre de photos.

Le Centre des sciences ne présente pas beaucoup de données scientifiques dans son exposition qui compte notamment quelques cartes repères et un espace pour regarder la conférence TED de Mme Fetell Lee sur le sujet.

D'après les informations de Bonnie Allen