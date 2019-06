Nouvelle vie pour les cloches de l’église Sainte-Cécile

On était vraiment content. Nous, ça cadre vraiment bien dans notre mission. Donc, on travaille sur la mise en valeur matérielle et immatérielle du patrimoine de Kénogami , se réjouit la directrice du centre, Josée Bergeron.

Les cloches semblent en très bon état, mais leur histoire reste mystérieuse.

L'église a été terminée en 1950. On pense qu'il n'y avait qu'une seule cloche à ce moment-là puis qu'il y en aurait eu une qui serait arrivée un petit peu plus tard , ajoute Mme Bergeron.

Le Centre d'histoire souhaite les mettre en valeur à l'extérieur sur le terrain.

Un des propriétaires de l’église Sainte-Cécile, Revenu Québec, est satisfait de ce dénouement.

Nous, notre but, c'était vraiment de pouvoir préserver un peu l'histoire de l'église Sainte-Cécile bien qu'on ait dû procéder aux travaux de démolition parce que l'église est vraiment en piètre état , a expliqué la porte-parole, Geneviève Laurier.

En plus des cloches, la croix extérieure de neuf mètres a également trouvé preneur et sera mise en valeur sur le terrain de l’église Sainte-Famille, dans la paroisse voisine.

Probablement qu'on va aller se chercher un financement pour faire l'installation, mais je pense qu'on n'aura pas de misère parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont émus de voir l'église Sainte-Cécile être démolie , souligne le marguillier de la paroisse Saint-Famille, Louis Villeneuve.

Entre temps, la démolition du bâtiment religieux doit se terminer à l'automne.

D'après le reportage de Gilles Munger