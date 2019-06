Un musicien connu dans la région meurt par balles au marché By à Ottawa

Markland Campbell, artiste reggae, plus connu sous le nom de Jahiant Jahh, est mort à la suite d'une fusillade survenue vendredi soir dans le marché By, à Ottawa. Cette fusillade mortelle - la seconde depuis le début de l'année - soulève l'inquiétude des résidents du quartier.

L'homme de 41 ans était dans un état critique lors de l'arrivée des policiers sur les lieux, vers 21 h 30, selon le Service de police d'Ottawa (SPO).

L'homme a été retrouvé rue York, près de l'édifice de la Place du marché By. Selon les policiers, les coups de feu ont été tirés à l'autre extrémité de l'édifice, rue George. Des enquêteurs de l'Unité des bandes et armes à feu du SPOService de police d'Ottawa étaient toujours sur place samedi.

Les coups de feu ont retenti près de l'édifice de la Place du marché By. Photo : Radio-Canada / C.C.

Ce nouvel incident vient renforcer la prémisse du secrétaire de l’Association communautaire de la Basse-Ville, Normand Moyer concernant le marché By.

Il y a un problème de criminalité , a-t-il indiqué en entrevue à Radio-Canada.

En avril, un homme de 25 ans a été atteint par balle sur la rue York puis a succombé à de graves blessures à l'hôpital où il avait été transporté.

M. Moyer s'est dit frustré de voir que ni la Ville ni les commerçants ne semblaient s'inquiéter. Ce dernier a également appelé son conseiller municipal Mathieu Fleury à agir.

« C'est pas simple »

Questionné à ce propos, le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, a mentionné que la fusillade survenue vendredi soulevait des inquiétudes additionnelles , notamment en raison de l'heure à laquelle elle est survenue.

Les enjeux de santé mentale et de toxicomanie, la présence de gang de rue et le secteur, particulièrement achalandé, sont trois facteurs de risques sur lesquels il faut travailler, a-t-il ajouté.

Mathieu Fleury a indiqué qu'il fallait agir pour faire diminuer le taux de criminalité dans le marché By. Photo : Radio-Canada

La province ne nous aide pas. Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier

Même si les élus connaissent les facteurs de risques, M. Fleury a souligné la complexité de la recherche de solutions.

Les réductions budgétaires en santé publique, faites par le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford, et la libéralisation de l'alcool ne facilite en rien leur tâche, selon M. Fleury.

Des commerçants peu préoccupés

La ville, c’est toujours dangereux la nuit. Le jour on n’a rien à dire, c’est très sécuritaire , a commenté Huguette Lacroix, fleuriste dans le Marché By. Que tu ailles au Mexique, que tu ailles n’importe où, il y a toujours des fusillades dans les villes.

Le propriétaire du Moulin de Provence, Claude Bonnet, a indiqué qu'il n'y pouvait pas faire grand-chose.

C'est comme le reste. On a des tornades, on a des crimes, on a des feux. Toutes les semaines, il y a quelque chose dans cette ville , a-t-il énuméré avant d'ajouter qu'il ne fallait pas en avoir peur.

Avec les informations de Kimberley Molina et Audrey Roy