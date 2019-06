Sherbrooke inaugure une nouvelle caserne

Avec cette nouvelle caserne, la Ville de Sherbrooke est confiante d'améliorer le temps de réponse et d'intervention des pompiers. Quatre pompiers y travailleront en permanence.

Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir vous annoncer qu'à partir de maintenant, tous les Sherbrookois et Sherbrookoises auront accès aux mêmes services , lance le maire de Sherbrooke, Steve Lussier.

Le bâtiment comprend notamment une cuisine moderne, un cinéma maison et une salle d'entraînement.

Construite au coût de 3,3 millions de dollars, cette caserne vient clore le deuxième schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la Ville de Sherbrooke.

On a des critères de performance établis par le ministère à atteindre et on doit faire un test de performance en fonction du développement résidentiel qu’il y a eu. Ça a un impact sur le temps de réponse des pompiers, évidemment , explique le directeur du Service de protection contre les incendies de la Ville de Sherbrooke, Stéphane Simoneau.

Le temps de réponse doit être respecté lors d'un incendie, mais aussi lorsque les pompiers sont appelés en tant que premiers répondants.

Comme à Montréal et à Lévis, à Sherbrooke, ce sont les pompiers et non les ambulanciers qui tiennent ce rôle d'intervenants d'urgence. Ce rôle prend plus de la moitié de leur temps.

La Ville est d'ailleurs toujours en pourparlers avec Québec pour obtenir le remboursement d’une partie des frais liés au service de premiers répondants, comme c’est le cas pour la Ville de Montréal. À Sherbrooke, ces frais sont estimés à 300 000 dollars par année.

L'avenir des services de protection contre les incendies au Québec

Le directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke croit qu’une réflexion plus large s'impose.

On doit se pencher sur les prochains 20 à 30 ans. Comment on voit les premiers répondants et leur intégration à travers nos communautés, ici à Sherbrooke, mais aussi partout en province , estime Stéphane Simoneau.

La ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann se dit en faveur de cette réflexion.

On veut regarder l'ensemble du dossier des ambulanciers. C'est un dossier qui a été un petit peu négligé dans le passé, mais nous, on veut vraiment s'y atteler et on veut faire des améliorations , souligne-t-elle.

D'ici là, la Ville de Sherbrooke pourra plancher sur son troisième schéma de couverture de risques, qui devrait mener à la construction d'une caserne aux coins des rues Galt-Est et Galvin.