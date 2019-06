Trump lève sa menace de tarifs douaniers sur les produits mexicains

« J'ai le plaisir de vous informer que les États-Unis ont signé un accord avec le Mexique. Les tarifs douaniers que les États-Unis devaient imposer au Mexique lundi sont donc suspendus indéfiniment », a annoncé le président américain sur Twitter, vendredi soir.

« Le Mexique, pour sa part, a accepté de prendre des mesures énergiques pour endiguer la marée migratoire qui traverse le Mexique jusqu'à notre frontière sud », a-t-il poursuivi.

Le président affirme également que les détails de l'accord seront publiés sous peu par le département d'État.

Selon le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, qui a fait cette affirmation jeudi, le Mexique a accepté de déployer 6000 gardes nationaux à sa frontière avec le Guatemala pour aider à contrôler l'afflux de migrants.

Quant à Martha Barcena, l’ambassadrice du Mexique à Washington, elle a tweeté vendredi soir que le Mexique renforcera l'application de la loi en matière d'immigration et « offrira des possibilités d'emploi, d'éducation et de santé aux personnes qui attendent sur le territoire mexicain une réponse à leur demande d'asile aux États-Unis ».

Donald Trump avait annoncé la semaine dernière que les États-Unis prélèveraient à compter du 10 juin des tarifs douaniers de 5 % sur tous les produits importés du Mexique et que ces tarifs augmenteraient progressivement tant que le flux de migrants clandestins venus d'Amérique centrale et traversant le Mexique ne serait pas stoppé.

Dans un communiqué transmis par la Maison-Blanche, il avait précisé que son administration relèverait les obstacles tarifaires à 10 % le 1er juillet et continuerait de les augmenter chaque mois, jusqu'à ce qu'ils atteignent 25 % le 1er octobre.

Négociations de trois jours

Cet accord survient après trois jours de négociations entre les États-Unis et le Mexique.

Ces négociations ont été menées du côté mexicain par Marcelo Ebrard, que le secrétaire d’État Mike Pompeo a d'ailleurs remercié « pour son travail acharné » dans un communiqué qui a suivi le tweet du président.

« Les États-Unis se réjouissent à la perspective de travailler aux côtés du Mexique pour respecter ces engagements afin que nous puissions endiguer la vague d'immigration clandestine qui traverse notre frontière sud et rendre notre frontière plus forte et plus sûre », a-t-il aussi commenté.