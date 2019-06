Une alerte d'inondation est émise pour tous les rivages de la région d'Essex

Les communautés proches des plages et rives le long du lac St-Clair, du lac Érié et de la rivière Détroit sont particulièrement concernées.

Les vents du nord-est ou de l'est devraient persister tout au long du week-end, avec des rafales allant jusqu'à 40 km/h samedi.

La combinaison des vitesses du vent et des niveaux de lac déjà élevés augmente la probabilité d'inondation.

Selon l'Office de la protection de la nature de Lower Thames Valley, un avertissement de vent fort pour l'ouest du lac Érié a aussi été émis par Environnement Canada.

Les vents de l'est devraient atteindre des vitesses de 30 km/h, voire 35 km/h, avec des rafales de 50 km/h.

Les vents devraient souffler plus fort vendredi soir et le resteront samedi et dimanche.

Les niveaux d'eau dans le bassin ouest du lac Érié devraient également augmenter, notamment pour le secteur de Rondeau Bay où l'on s'attend à ce que les niveaux augmentent de huit centimètres d'ici samedi soir. Les vagues pourraient atteindre entre 1 mètre et 1,5 mètre.